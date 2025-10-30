1651 छक्के, 24189 रन, मुंबई की टीम ने चल दी बड़ी चाल, एक साथ बुलाए 2 विस्फोटक बल्लेबाज, गेंदबाज मांगते हैं रहम की भीख!

ILT20 Season 4: इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) के चौथे सीजन का मंच सज चुका है. सभी टीमें तैयारी में जुटी हैं. इस सीजन का आगाज 2 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी 2026 तक चलेगा. चौथे सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी MI Emirates ने बड़ी चाल चलते हुए ऐसा दांव खेला है, जिससे विरोधी टीमों के होश उड़ गए हैं. इस टीम ने टी20 के 2 दिग्गजों की एक साथ टीम में एंट्री कराई है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के दिग्गज निकोलस पूरन और कायरन पोलार्ड हैं, जिन्हें टी20 फॉर्मेट का अच्छा खासा अनुभव है. दोनों ही मैच विनर हैं, जो अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं.

वाइल्डकार्ड खिलाड़ी बने दोनों दिग्गज

निकोलस पूरन और पोलार्ड दोनों ही बल्लेबाज MI Emirates के लिए वाइल्डकार्ड खिलाड़ी बने हैं. जब भी ये खिलाड़ी मैदान पर अपने रंग में होते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाते है और उनकी हालत ऐसी लगती है कि छक्कों की बारिश के बीच वो रहम की भीख मांग रहे हैं.

पोलार्ड पर दूसरी बार खिताब दिलाने की चुनौती

कायरन पोलार्ड पहले भी MI Emirates के साथ खिताब जीत चुके हैं. इस टीम ने इस लीग के इतिहास का दूसरे ही सीजन में अपना पहला खिताब जीता था. अब तक कुल तीन सीजन हुए हैं. पहली बार Gulf Giants, दूसरी बार MI Emirates और आखिरी दफा दुबई कैपिटल्स खिताब जीतने में सफल रही थी. अब एक बार फिर पोलार्ड मुंबई की इस टीम को खिताब दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे. इन दोनों से आने से टीम की ताकत दोगुनी हो चुकी है.

18 खिताब, 966 छक्के और 14237 रन

कायरन पोलार्ड का करियर देखें तो 2006 से लेकर अब तक 720 रन बनाए हैं, जिनमें 14237 रन शामिल हैं. पोलार्ड अपने टी20 करियर में 966 छक्के जमाए हैं. वो टी20 में अबत तक 18 टाइटल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे चुके हैं. खास बात ये है कि वो पांच खिताब उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ जीते हैं.

निकोलस पूरन ने लगाए 685 छक्के

अगर निकोलस पूरन की बात करें तो 2013 से लेकर अब तक 424 मैचों में 9952 रन बनाए हैं, जिसमें 685 सिक्स शामिल हैं. ये खिलाड़ी लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर है. उनके पास दुनिया भर की टी20 लीग खेलने का अनुभव है. वो इस फॉर्मेट के असली मैच विनर माने जाते हैं. वह 10 हजार टी20 रन बनाने के भी बेहद करीब हैं, ऐसा करने के लिए उन्हें सिर्फ 48 रन की जरूरत है.

MI एमिरेट्स में शामिल वेस्टइंडीज के ये खिलाड़ी

पूरन और पोलार्ड के अलावा MI एमिरेट्स में एक अन्य कैरिबियाई खिलाड़ी आंद्रे फ्लेचर भी शामिल हैं जिन्हें इस इक्टूबर में ही ILT20 की पहली नीलामी में 2 लाख 60 हजार अमेरिकी डॉलर की सबसे महंगी राशि पर खरीदा गया था. इन तीनों का एमआई एमिरेट्स में शामिल होना टीम को मजबूत साबित करता है. इनके अलावा मुंबई की टीम पहले ही अकीम अगस्ते और रोमारियो शेफर्ड को अपने साथ जोड़ चुकी थी.

क्या है ILT20?

ILT20 यूएई का टी20 क्रिकेट लीग है, जो भारत का आईपीएल है, ठीक वैसे ही वहां का ये टी20 क्रिकेट लीग है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होते हैं. अब तक तीन सीजन हो चुके हैं. इस बार चौथा होना है. छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे. अब देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम खिताब जीतेगी.