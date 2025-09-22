'कम से कम अंपायर्स को..' जीत के बाद गंभीर का हैंड शेक ऑर्डर, प्लेयर्स को बुलाया वापस

Unique Cricket Records: क्रिकेट जगत में कई ऐसे पुराने चावल हैं जिनके हाथ में बल्ला थमा तो आज भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के माद्दा रखते हैं. ऐसे तूफानी बल्लेबाजों के लिए उम्र मायने नहीं रख दी. इन दिनों 38 साल का एक नाम किसी तूफान से कम नजर नहीं आ रहा है. आईपीएल में कोच सर तो सीपीएल में ये नाम गेंदबाजों का काल साबित हुआ. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का अंत हो चुका है, लेकिन जब बारी अवॉर्ड्स देने की आई तो इस 38 साल के बल्लेबाज का नाम सबसे ज्यादा बार सुनने को मिला.

कौन है ये खूंखार बल्लेबाज?

हम बात कर रहे हैं एक जमाने में दुनियाभर में दहशत फैलाने वाले कीरोन पोलार्ड की. आईपीएल में भले पोलार्ड मुंबई इंडियंस के कोच हैं लेकिन जब हाथ में बल्ला थामते हैं तो गेंदबाजों की लाइन-लेंथ का अता-पता नहीं रहता. पोलार्ड ने अपना प्रचंड रूप सीपीएल में दिखाया जहां उन्होंने गुच्छों में रिकॉर्ड्स बनाए. ज्यादातर पोलार्ड निचले स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे लेकिन गिनती की गेंदों में ही सीपीएल के अंत तक रनों का अंबार लगा दिया है.

300+ रन

सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने खिताबी जीत दर्ज की. इस टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका पोलार्ड की रही. वह इस बार टीम के लिए ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में चौथे नंबर पर रहे. पोलार्ड को 11 बार बल्लेबाजी का मौका मिला जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतकीय पारियों के दम पर 383 रन ठोक डाले. उन्होंने न सिर्फ रन ठोके बल्कि छक्कों का गजब रिकॉर्ड बना डाला. पोलार्ड को उनके तूफानी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया.

पोलार्ड ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड

38 साल की उम्र में भी पोलार्ड की घातक बल्लेबाजी कम नहीं हुई है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 36 छक्के जमाए. सीपीएल के एक सीजन में कभी किसी भी बल्लेबाज ने इतने छक्के नहीं जमाए हैं. इस मामले में पोलार्ड नंबर-1 पर हैं. वह जब भी बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके बल्ले से गेंद मैदान के पार ही नजर आई. इसके अलावा फील्डिंग में भी पोलार्ड की एनर्जी शानदार देखने को मिली है. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी रहे हैं अब ये आंकड़ा 400 पार पहुंच चुका है.