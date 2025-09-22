'कम से कम अंपायर्स को..' जीत के बाद गंभीर का हैंड शेक ऑर्डर, प्लेयर्स को बुलाया वापस
Advertisement
trendingNow12932574
Hindi Newsक्रिकेट

'कम से कम अंपायर्स को..' जीत के बाद गंभीर का हैंड शेक ऑर्डर, प्लेयर्स को बुलाया वापस

Unique Cricket Records: क्रिकेट जगत में कई ऐसे पुराने चावल हैं जिनके हाथ में बल्ला थमा तो आज भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के माद्दा रखते हैं. ऐसे तूफानी बल्लेबाजों के लिए उम्र मायने नहीं रख दी. इन दिनों 38 साल का एक नाम किसी तूफान से कम नजर नहीं आ रहा है. आईपीएल में कोच सर तो सीपीएल में ये नाम गेंदबाजों का काल साबित हुआ. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CPL Final
CPL Final

Unique Cricket Records: क्रिकेट जगत में कई ऐसे पुराने चावल हैं जिनके हाथ में बल्ला थमा तो आज भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के माद्दा रखते हैं. ऐसे तूफानी बल्लेबाजों के लिए उम्र मायने नहीं रख दी. इन दिनों 38 साल का एक नाम किसी तूफान से कम नजर नहीं आ रहा है. आईपीएल में कोच सर तो सीपीएल में ये नाम गेंदबाजों का काल साबित हुआ. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) का अंत हो चुका है, लेकिन जब बारी अवॉर्ड्स देने की आई तो इस 38 साल के बल्लेबाज का नाम सबसे ज्यादा बार सुनने को मिला. 

कौन है ये खूंखार बल्लेबाज? 

हम बात कर रहे हैं एक जमाने में दुनियाभर में दहशत फैलाने वाले कीरोन पोलार्ड की. आईपीएल में भले पोलार्ड मुंबई इंडियंस के कोच हैं लेकिन जब हाथ में बल्ला थामते हैं तो गेंदबाजों की लाइन-लेंथ का अता-पता नहीं रहता. पोलार्ड ने अपना प्रचंड रूप सीपीएल में दिखाया जहां उन्होंने गुच्छों में रिकॉर्ड्स बनाए. ज्यादातर पोलार्ड निचले स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे लेकिन गिनती की गेंदों में ही सीपीएल के अंत तक रनों का अंबार लगा दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

300+ रन

सीपीएल में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने खिताबी जीत दर्ज की. इस टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका पोलार्ड की रही. वह इस बार टीम के लिए ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में चौथे नंबर पर रहे. पोलार्ड को 11 बार बल्लेबाजी का मौका मिला जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतकीय पारियों के दम पर 383 रन ठोक डाले. उन्होंने न सिर्फ रन ठोके बल्कि छक्कों का गजब रिकॉर्ड बना डाला. पोलार्ड को उनके तूफानी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया. 

ये भी पढे़ं.. 'कम से कम उनसे हाथ मिलाओ..' जीत के बाद गंभीर का हैंड शेक ऑर्डर, प्लेयर्स को बुलाया वापस

पोलार्ड ने बनाया छक्कों का रिकॉर्ड

38 साल की उम्र में भी पोलार्ड की घातक बल्लेबाजी कम नहीं हुई है. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 36 छक्के जमाए. सीपीएल के एक सीजन में कभी किसी भी बल्लेबाज ने इतने छक्के नहीं जमाए हैं. इस मामले में पोलार्ड नंबर-1 पर हैं. वह जब भी बल्लेबाजी करने उतरे तो उनके बल्ले से गेंद मैदान के पार ही नजर आई. इसके अलावा फील्डिंग में भी पोलार्ड की एनर्जी शानदार देखने को मिली है. वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी रहे हैं अब ये आंकड़ा 400 पार पहुंच चुका है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

CPL

Trending news

दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
Digital Arrest Scam
साइबर ठगों का शिकार हुई सांसद की पत्नी, मुंबई साइबर पुलिस बनकर ऐंठ लिए 14 लाख
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
Banu Mushtaq
'यह हमारी धरती की संस्कृति..,' बानू मुश्ताक ने किया मैसूर दशहरा उत्सव का शुभारंभ
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
Bengal Assembly Elections
बंगाल में BJP करेगी विस्तारक की नियुक्त; मिशन-2026 को मिलेगी रफ्तार
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
Navratri meat ban
नवरात्रि में मीट बैन पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, बताया संविधान के खिलाफ
;