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Hindi Newsक्रिकेटMI vs LSG: रोहित के आते ही मुंबई ने तोड़ी हार की बेड़ियां, हार्दिक के बिना जीती मुंबई, लखनऊ की बत्ती गुल

MI vs LSG: रोहित के आते ही मुंबई ने तोड़ी हार की बेड़ियां, हार्दिक के बिना जीती मुंबई, लखनऊ की बत्ती गुल

MI vs LSG: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम का हाल-बेहाल नजर आ रहा था. लेकिन रोहित शर्मा के आते ही मुंबई इंडियंस ने हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 04, 2026, 11:25 PM IST
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MI vs LSG
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MI vs LSG: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम का हाल-बेहाल नजर आ रहा था. लेकिन रोहित शर्मा के आते ही मुंबई इंडियंस ने हार की बेड़ियां तोड़ दी हैं. वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं. हालांकि, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को एक बड़े चमत्कार की दरकार होगी. लखनऊ के खिलाफ रोहित शर्मा ने रिकेल्टन के साथ मिलकर जीत की नींव रखी. 

सूर्या ने जीता था टॉस

मुंबई की तरफ से मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हार्दिक इस मुकाबले में नहीं नजर आए, सूर्या ने बताया कि वह इस मैच से पहले ठीक महसूस नहीं कर रहे थे. लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श ने 44 रन की पारी से टीम को जोरदार शुरुआत दी. इसके बाद निकोलस पूरन ने 21 गेंद में 63 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 1 चौका जमाया. 

लखनऊ ने दिया 229 रन का लक्ष्य

लखनऊ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुंबई के सामने 229 रन का लक्ष्य रखा था. जवाब में मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनर्स का भूचाल देखने को मिला. मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और रेयान रिकेल्टन आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़े. रोहित ने 44 गेंद में 84 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 6 चौके जमाए. वहीं, रिकेल्टन ने 32 गेंद में 83 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 6 चौके जमाए. 

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मुंबई की उम्मीदें जिंदा

मुंबई को लगातार तीन हार के बाद ये जीत नसीब हुई है. अभी भी टीम की उम्मीदें प्लेऑफ के लिहाज से जिंदा हैं. हालांकि, इसके लिए इस टीम को चमत्कार की दरकार होगी. मुंबई के पास इस जीत के बाद 6 प्वाइंट्स हो गए हैं और टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 पाइंट्स की दरकार होगी. अगर टीम चारों मुकाबले जीतने में कामयाब होती है तो 14 प्वाइंट्स होंगे, ऐसे में टीम को दूसरी टीमों के नतीजों पर काफी निर्भर रहना होगा.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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