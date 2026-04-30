MI Playoffs Scenario: 'करो या मरो' की जंग शुरू, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ अब एवरेस्ट चढ़ने जैसा, किस्मत के भरोसे हार्दिक की पलटन

Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार (29 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. इस हार के बाद मुंबई को बड़ा झटका लगा है. टीम के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचने की राह काफी कठिन हो गई है. रयान रिकेल्टन के नाबाद 123 रनों की आतिशी पारी की मदद से मुंबई ने 243/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन उसके गेंदबाज इस लक्ष्य का बचाव करने में विफल रहे.

सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासेन के तूफानी अर्धशतकों के दम पर आठ गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली. इस छठी हार के बाद मुंबई के आठ मैचों में केवल चार अंक हैं. इससे अंक तालिका में टीम बेहद कठिन स्थिति में पहुंच गई है. वह नौवें पायदान पर है. हालांकि, खराब स्थिति के बावजूद मुंबई की प्लेऑफ में क्वालीफाई करने की संभावनाएं अभी भी जीवित हैं.

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प्लेऑफ के लिए मुंबई को क्या करना होगा?

मुंबई इंडियंस को 16 अंकों के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए अपने शेष सभी छह मैच जीतने होंगे. आईपीएल के इतिहास में 16 अंकों का कुल स्कोर आमतौर पर शीर्ष चार में जगह सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त माना जाता रहा है. उसे अपने विरोधियों पर बड़ी जीत भी हासिल करनी होगी, ताकि उसका नेट रनरेट बेहतर हो सके.

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यदि मुंबई एक और मैच हार गई तो क्या होगा?

यदि मुंबई की टीम अपना एक और मैच हार जाती है, तो वह अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. ऐसी स्थिति में उनका क्वालीफिकेशन पूरी तरह से अनिश्चित हो जाएगा और उन्हें अन्य टीमों के परिणामों के साथ-साथ अपने नेट रन रेट (NRR) पर निर्भर रहना होगा. फिलहाल मुंबई का नेट रन रेट -0.784 है, जो काफी चिंताजनक है.

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करो या मरो जैसा हर मैच

अब से होने वाली कोई भी अन्य हार मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ की दौड़ से पूरी तरह बाहर कर देगी. पांच बार की चैंपियन टीम अब एक ऐसी स्थिति में है जहां उनके लिए हर शेष मुकाबला एक 'वर्चुअल नॉकआउट' जैसा है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम को अपने अभियान को जीवित रखने के लिए अब हर मैच में असाधारण प्रदर्शन करना होगा. मुंबई ने पहले भी ऐसा करके दिखाया है और वह एक बार फिर चमत्कार की उम्मीद कर रही होगी.