Advertisement
trendingNow13207227
Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस का नया प्लान! हार्दिक बाहर, सूर्या भी नहीं... रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान? जानें INSIDE STORY

मुंबई इंडियंस का नया प्लान! हार्दिक बाहर, सूर्या भी नहीं... रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान? जानें INSIDE STORY

Mumbai Indians Team News: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के  रेगुलर कप्तान Hardik Pandya नहीं खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में Suryakumar Yadav ने कप्तानी की थी और मुंबई इंडियंस को जीत भी मिली थी. अब खबर आई है कि हार्दिक पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं और वो अगले मुकाबले में भी उपलब्ध नहीं होंगे. वो टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे हैं. वहीं, सूर्या भी आरसीबी के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित शर्मा फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान? (PHOTO- @IPL/BCCI)
रोहित शर्मा फिर बनेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान? (PHOTO- @IPL/BCCI)

Mumbai Indians Team News: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में अभी तक 5 जीत भी दर्ज नहीं कर सकी है. एमआई का अगला मुकाबला रविवार, 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होगा. रायपुर में होने वाले मैच से पहले मुंबई इंडियंस की टीम में उथल-पुथल मची हुई है. ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि टीम में दरार है और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच मन-मुटाव है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी और मुंबई इंडियंस को जीत भी मिली थी. अब खबर आई है कि हार्दिक पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं और वो अगले मुकाबले में भी उपलब्ध नहीं होंगे. वो टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे हैं. वहीं, सूर्या भी आरसीबी के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकते हैं.

आरसीबी के खिलाफ नहीं खेलेंगे सूर्या?

रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव रविवार, 10 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे. दरअसल, सूर्या की पत्नी देविशा शेट्टी मां बनने वाली हैं और इस खुशी के मौके पर सूर्यकुमार यादव उनके साथ रहना चाहते हैं. यही कारण है कि वो इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शायद नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, इस बारे में मुंबई इंडियंस या बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

हार्दिक पांड्या भी बाहर

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ में दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खेल सके थे. अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि हार्दिक अगला मुकाबला भी मिस कर सकते हैं. जब मुंबई इंडियंस की टीम रायपुर के लिए रवाना हुई तो हार्दिक बाकी खिलाड़ियों के साथ नजर नहीं आए. इससे ये कयास लगाई जा रही है कि वो आरसीबी के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी?

अगर आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव, दोनों नहीं खेलते हैं तो मुंबई इंडियंस को नए कप्तान का चुनाव करना होगा. इस रेस में रोहित शर्मा सबसे आगे नजर आ रहे हैं. वैसे भी आईपीएल 2026 में टीम की हालत बेहद खराब है और वो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी एक बार फिर उस पुराने कप्तान के पास लौट सकती है, जिसने उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार चैंपियन बनाया है. रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब अपने नाम किया. हालांकि, जब से उन्हें हटाकर हार्दिक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. अगर टीम मैनेजमेंट दूसरे विकल्प की तरफ देखती है तो 23 साल के युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा भी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं. तिलक आने वाले समय में भी मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Hardik PandyaRohit Sharma

Trending news

युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
Punjab Police
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
Andhra Pradesh
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
thalapathy vijay
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir
'हिंदुस्तान में धमाके होते रहते हैं', पंजाब में हुए ब्लास्ट पर बोले फारूक अब्दुल्ला
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
Mamata Banerjee
ममता को कब तक खाली करना होगा आवास? पूर्व सीएम के नाते क्या मिलेंगी सुविधाएं
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
Lenin
लेनिन कौन थे, बंगाल में जिनकी मूर्ति टूटने पर हुआ भारी बवाल; रूस से है कनेक्शन
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
BJP Keralam
जीत भले ही 3 सीटों पर मिली, लेकिन केरलम में बीजेपी के लिए क्यों बड़ी है यह उपलब्धि?
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
‬ ‪Akhilesh Yadav‬‬
स्टालिन और ममता की करारी हार के बाद अखिलेश यादव की टूटती उम्मीद!
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
West Bengal
पुलिस की गाड़ी तोड़ी, TMC कार्यकर्ता के घर से मिला गोला-बारूद; बंगाल में महाबवाल
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर
congress
क्षेत्रीय दलों की हार से कांग्रेस करेगी वापसी! बंगाल के बाद अब निगाहें पंजाब पर