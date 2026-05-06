मुंबई इंडियंस का नया प्लान! हार्दिक बाहर, सूर्या भी नहीं... रोहित शर्मा फिर बनेंगे कप्तान? जानें INSIDE STORY

Mumbai Indians Team News: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के रेगुलर कप्तान Hardik Pandya नहीं खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में Suryakumar Yadav ने कप्तानी की थी और मुंबई इंडियंस को जीत भी मिली थी. अब खबर आई है कि हार्दिक पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं और वो अगले मुकाबले में भी उपलब्ध नहीं होंगे. वो टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे हैं. वहीं, सूर्या भी आरसीबी के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकते हैं.
Trending Photos
Mumbai Indians Team News: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में अभी तक 5 जीत भी दर्ज नहीं कर सकी है. एमआई का अगला मुकाबला रविवार, 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होगा. रायपुर में होने वाले मैच से पहले मुंबई इंडियंस की टीम में उथल-पुथल मची हुई है. ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि टीम में दरार है और कुछ सीनियर खिलाड़ियों के बीच मन-मुटाव है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी और मुंबई इंडियंस को जीत भी मिली थी. अब खबर आई है कि हार्दिक पीठ की समस्या से जूझ रहे हैं और वो अगले मुकाबले में भी उपलब्ध नहीं होंगे. वो टीम के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे हैं. वहीं, सूर्या भी आरसीबी के खिलाफ मैच में नहीं खेल सकते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव रविवार, 10 मई को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे. दरअसल, सूर्या की पत्नी देविशा शेट्टी मां बनने वाली हैं और इस खुशी के मौके पर सूर्यकुमार यादव उनके साथ रहना चाहते हैं. यही कारण है कि वो इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शायद नहीं खेल पाएंगे. हालांकि, इस बारे में मुंबई इंडियंस या बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ में दर्द के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खेल सके थे. अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि हार्दिक अगला मुकाबला भी मिस कर सकते हैं. जब मुंबई इंडियंस की टीम रायपुर के लिए रवाना हुई तो हार्दिक बाकी खिलाड़ियों के साथ नजर नहीं आए. इससे ये कयास लगाई जा रही है कि वो आरसीबी के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल सकते हैं.
अगर आरसीबी के खिलाफ होने वाले मैच में हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव, दोनों नहीं खेलते हैं तो मुंबई इंडियंस को नए कप्तान का चुनाव करना होगा. इस रेस में रोहित शर्मा सबसे आगे नजर आ रहे हैं. वैसे भी आईपीएल 2026 में टीम की हालत बेहद खराब है और वो प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी एक बार फिर उस पुराने कप्तान के पास लौट सकती है, जिसने उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार चैंपियन बनाया है. रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब अपने नाम किया. हालांकि, जब से उन्हें हटाकर हार्दिक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. अगर टीम मैनेजमेंट दूसरे विकल्प की तरफ देखती है तो 23 साल के युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा भी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं. तिलक आने वाले समय में भी मुंबई इंडियंस के कप्तान बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.