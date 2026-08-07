VIDEO: पहले बाउंड्री पर कलाबाजी, फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा, विल जैक्स का ये हैरतअंगेज कैच देखा क्या?

The Hundred: इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में गुरुवार (06 अगस्त) को स्टार खिलाड़ी विल जैक्स ने हैरतअंगेज कैच पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बाउंड्री रोप के पास कलाबाजी दिखाने के साथ-साथ उन्होंने जिस तरह से गेंद को जमीन पर गिरने से ठीक पहले लपका, वो सच में तारीफ योग्य है. द हंड्रेड 2026 में विल जैक्स एमआई लंदन टीम के लिए खेलते हैं.
इस टूर्नामेंट में गुरुवार को लंदन स्पिरिट का सामना एमआई लंदन से हुआ. लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में MI लंदन ने 4 विकेट से बाजी मार ली, लेकिन असली चर्चा का विषय विल जैक्स का कैच रहा. बाउंड्री लाइन के पास यूं तो आपने कई बेहतरीन कैच देखे होंगे, लेकिन जैक्स का ये कैच इसलिए खास है, क्योंकि गेंद को हवा में उछालने के बाद उन्होंने बिजली की तरह फुर्ती दिखाई और फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा.
लॉर्ड्स के मैदान पर ये दिलचस्प नजारा लंदन स्पिरिट की पारी के 49वीं गेंद पर देखने को मिला. नाथन सॉटर के बॉल पर लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई शॉट खेला. ऐसा लगा कि गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, लेकिन विल जैक्स का इरादा कुछ और था. उन्होंने पहले बाउंड्री रोप के पार जाकर हवा में गेंद को उछाला. इस दौरान उन्होंने बॉल को अपने से ज्यादा दूर फेंक दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही छलांग लगाकर लपक लिया. ये शानदार मोमेंट था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि विल जैक्स आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे.
लॉर्ड्स में खेले गए मैच की बात करें तो MI लंदन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. लंदन स्पिरिट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 100 गेंदों पर 5 विकेट खोकर 160 रन बनाए. MI लंदन ने 6 विकेट खोकर 94 गेंदों पर लक्ष्य का पीछा कर लिया. शानदार कैच लेने वाले विल जैक्स ने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए. निकोलस पूरन (25 गेंद पर 39 रन), सैम करन (23 गेंद पर 33 रन) और सिकंदर रजा (16 गेंद पर 32 रन) ने कीमती पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी.