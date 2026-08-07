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VIDEO: पहले बाउंड्री पर कलाबाजी, फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा, विल जैक्स का ये हैरतअंगेज कैच देखा क्या?

The Hundred: इंग्लैंड में चल रहे 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में विल जैक्स ने करिश्माई कैच पकड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जैक्स का ये कैच इसलिए खास है, क्योंकि गेंद को हवा में उछालने के बाद उन्होंने बिजली की तरह फुर्ती दिखाई और फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:22 AM IST
VIDEO: पहले बाउंड्री पर कलाबाजी, फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा, विल जैक्स का ये हैरतअंगेज कैच देखा क्या?
Image Credit: विल जैक्स ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच (Screengrab/The Hundred)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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