VIDEO: पहले बाउंड्री पर कलाबाजी, फिर पक्षी की तरह गेंद को झपटा, विल जैक्स का ये हैरतअंगेज कैच देखा क्या?

लॉर्ड्स के मैदान पर ये दिलचस्प नजारा लंदन स्पिरिट की पारी के 49वीं गेंद पर देखने को मिला. नाथन सॉटर के बॉल पर लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई शॉट खेला. ऐसा लगा कि गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, लेकिन विल जैक्स का इरादा कुछ और था. उन्होंने पहले बाउंड्री रोप के पार जाकर हवा में गेंद को उछाला. इस दौरान उन्होंने बॉल को अपने से ज्यादा दूर फेंक दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही छलांग लगाकर लपक लिया. ये शानदार मोमेंट था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि विल जैक्स आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे.