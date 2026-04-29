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Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस पर टूटा दुखों का पहाड़, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, स्तब्ध रह गए क्रिकेट फैंस!

मुंबई इंडियंस पर टूटा दुखों का पहाड़, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी, स्तब्ध रह गए क्रिकेट फैंस!

IPL 2026 MI vs SRH: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में काली पट्टी बांधकर उतरेंगे. यह फैसला एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य की बेटी के असामयिक निधन के बाद परिवार के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:04 PM IST
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काली पट्टी बांझकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी. Photo Credit: BCCI
काली पट्टी बांझकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरे मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 MI vs SRH:  आईपीएल 2026 में बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने हुईं. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के खिलाड़ी अपनी जर्सी पर काली पट्टी पहनकर मैदान में उतरे हैं. यह भावुक कदम टीम के एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य की बेटी के असामयिक निधन के बाद उठाया गया है. सनराइजर्स के खिलाफ मैच में सभी खिलाड़ी काली पट्टी बांधे हुए नजर आए.

मुंबई फ्रैंचाइजी ने एक आधिकारिक बयान के जरिए इस खबर की पुष्टि की. उसने बताया कि खिलाड़ी इस दुखद क्षति पर शोक व्यक्त करने और शोक संतप्त स्टाफ सदस्य को अपना समर्थन देने के लिए काली पट्टी पहनेंगे. मुंबई की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. उसने 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं. 

मुंबई इंडियंस ने क्या कहा?

फ्रैंचाइजी की ओर से जारी बयान में इस दुखद घटना की जानकारी देते हुए कहा गया, ''हमारे सपोर्ट स्टाफ सदस्य की बेटी के असामयिक निधन के कारण, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आज काली पट्टी पहनेंगे. यह परिवार के प्रति हमारी याद और एकजुटता का एक प्रतीक है.''

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मुंबई के कप्तान ने जीता टॉस

मैच की शुरुआत में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मुंबई की टीम इस प्रतियोगिता में मौजूदा सीजन के खराब दौर से गुजर रही है, जहां उन्होंने अब तक अपने सात आईपीएल 2026 मैचों में से पांच में हार का सामना किया है. अपने पिछले मुकाबले में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 103 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी.

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सनराइजर्स हैदराबाद का शानदार सफर

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय शानदार क्रिकेट खेल रही है और लगातार चार मैचों की जीत के सिलसिले पर है. टीम ने अब तक अपने सात मैचों में से पांच में जीत दर्ज की है और मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं.

ये भी पढ़ें: 6 गेंद पर 6 विकेट! बिजली मिस्त्री ने किया 'नाममुकिन' कारनामा, तबाही का VIDEO वायरल

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

मुंबई इंडियंस: रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार. 

मुंबई इम्पैक्ट सब: मयंक रावत, रघु शर्मा, शार्दुल ठाकुर, कृष भगत, राज बावा.

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिच क्लासेन, सनवीर सिंह (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा.

सनराइजर्स इम्पैक्ट सब: आर स्मरण, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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