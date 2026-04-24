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Hindi Newsक्रिकेटCSK ने किया शर्मसार, 7 मैचों में 5 हार, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद? समझें पूरा समीकरण

CSK ने किया शर्मसार, 7 मैचों में 5 हार, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद? समझें पूरा समीकरण

Mumbai Indians Playoffs Scenario: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस को अपने घर पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में हार मिली है. आइए जानते हैं कि अब मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण क्या है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 03:26 AM IST
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Mumbai indians playoffs scenario explained (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)
Mumbai indians playoffs scenario explained (PHOTO- IPLT20.COM/BCCI)

Mumbai Indians Playoffs Scenario: आईपीएल 2026 में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाए थे, जिसके जवाब में एमआई महज 104 रनों पर ढेर हो गई और चेन्नई ने 103 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पर बड़ा दाग लग गया. आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में MI को कभी इतनी बड़ी शिकस्त नहीं मिली थी. बड़ा सवाल ये है कि इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस की टीम वापसी कर पाएगी या नहीं?

7 में से 5 मैचों में मिली हार

आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में मुंबई इंडियंस का आधा सफर समाप्त हो चुका है. 5 बार की चैंपियन टीम ने अभी तक इस सीजन 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 2 में जीत मिली है और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 103 रनों की हार से मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट भी बहुत खराब हो चुका है. पॉइंट्स टेबल पर हार्दिक पांड्या की 4 अंकों और -0.736 NRR के साथ 8वें नंबर पर है.

प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचना आसान नहीं है. CSK के खिलाफ करारी शिकस्त से टीम का हौसला भी टूटा होगा. ऊपर से उनका अभी तक का सफर भी अच्छा नहीं रहा है. हालांकि, मुंबई के लिए अभी भी प्लेऑफ के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. पिछले 2 साल के पॉइंट्स टेबल को आधार मानते हुए देखें तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंक जरूरी है. ऐसे में मुंबई इंडियंस को अभी भी 7 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे. अगर ऐसा होता है तो मुंबई पलटन प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल हो सकती है, लेकिन ये टीम फिलहाल जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसको देखते हुए उम्मीद बेहद कम है.

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मुंबई इंडियंस के बाकी बचे मुकाबले

बुधवार, 29 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)
शनिवार, 02 मई: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई)
सोमवार, 04 मई: मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)
रविवार, 10 मई: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (रायपुर)
गुरुवार, 14 मई, मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स (धर्मशाला)
बुधवार, 20 मई, मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
रविवार, 24 मई, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)

यह भी पढ़ें: मां की अर्थी को कंधा देकर मैदान पर उतरे मुकेश चौधरी, विकेट मिली तो आसमान की तरफ देखा फिर... VIDEO देख फट जाएगा कलेजा!

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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