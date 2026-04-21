6 मैच में 2 जीत और 4 हार, मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ का दरवाजा खुला या बंद? समझें पूरा समीकरण

Mumbai Indians Playoffs Scenario: मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को हराकर इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. उनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. एमआई के लिए प्लेऑफ का सफर आसान नहीं होने वाला है. हालांकि, अभी भी उनकी किस्मत उनके हाथ में है. आइए समझते हैं प्लेऑफ का समीकरण.
Trending Photos
Mumbai Indians Playoffs Scenario: मुंबई इंडियंस की गाड़ी जीत की पटरी पर लौट आई है. सोमवार (20 अप्रैल) को हुए मुकाबले में हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से रौंद दिया. अहमदाबाद में मिली ये जीत मुंबई इंडियंस के लिहाज से काफी अहम थी, क्योंकि उन्हें 4 लगातार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. बड़ा सवाल ये है कि 5 बार की चैंपियन टीम के लिए ये जीत आने में थोड़ी देर हो गई या फिर उनके लिए प्लेऑफ का दरवाजा अभी भी पूरी तरह से खुला हुआ है? आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है.
मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं. 2 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का दर्द सहना पड़ा है. इस सीजन में एमआई को ग्रुप स्टेज में 8 मुकाबले और खेलने हैं. मुंबई का अगला मैच गुरुवार, 23 अप्रैल को चिर-प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. फैंस हर सीजन इस ब्लॉकबस्टर क्लैश का बेसब्री से इंतजार करते हैं.
मुंबई इंडियंस ने भले ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उनके लिए प्लेऑफ का सफर आसान नहीं होने वाला है. टॉप-4 की रेस में बने रहने के लिए हार्दिक पांड्या की टीम को जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना होगा, क्योंकि यहां से 2-3 हार उनके समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ देगा. पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल मुंबई इंडियंस 4 अंक के साथ 7वें स्थान पर है.
पिछले 2 साल के पॉइंट्स टेबल को आधार मानते हुए देखें तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 अंक जरूरी है. ऐसे में मुंबई इंडियंस को अभी भी 8 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे. इसका मतलब साफ है कि आने वाले मैचों में अगर उन्हें दो में हार मिलती है तो 5 बार की विजेता टीम का सफर प्लेऑफ से पहले ही समाप्त हो जाएगा. बता दें कि 14 अंक पर भी टीमों ने प्लेऑफ का सफर तय किया है, लेकिन तब बात नेट रनरेट पर आ जाती है. फिलहाल मुंबई इंडियंस की किस्मत उनके हाथ में है और वो इन 8 मैचों में से कम से कम 6 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में एंट्री लेने के बारे में सोचेगी.
गुरुवार, 23 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)
बुधवार, 29 अप्रैल: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)
शनिवार, (02 मई): मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, एमए चिदम्बरम स्टेडियम (चेन्नई)
यह भी पढ़ें: आखिरकार शेर के मुंह लग ही गया खून... बुमराह को विकेट दिलाने के लिए मुंबई इंडियंस ने तोड़ दिया ये नियम