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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: शुरुआत से पहले ही बवाल! हार्दिक ने रोहित शर्मा को टीम से निकालने की दी धमकी? सामने आया सच

IPL 2026: शुरुआत से पहले ही बवाल! हार्दिक ने रोहित शर्मा को टीम से निकालने की दी धमकी? सामने आया सच

IPL 2026: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के बारे में बड़ा दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कि टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने साफ कह दिया है कि अगर इस सीजन रोहित के बल्ले से रन नहीं निकले तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. फ्रेंचाइजी ने खुद इसपर अपना रिएक्शन दिया है.

 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:11 AM IST
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हार्दिक ने रोहित शर्मा को टीम से निकालने की दी धमकी? (PHOTO- IPL.COM/BCCI)
हार्दिक ने रोहित शर्मा को टीम से निकालने की दी धमकी? (PHOTO- IPL.COM/BCCI)

IPL 2026: दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय T20 लीग आईपीएल 2026 की शुरुआत 18 मार्च से होगी. मेगा इवेंट से पहले 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के बारे में बड़ा दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है कि टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने साफ कह दिया है कि अगर इस सीजन रोहित के बल्ले से रन नहीं निकले तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. इस दावे के बाद फैंस हैरान हो गए, क्योंकि हिटमैन की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बनी थी. हालांकि, आईपीएल 2024 से पहले फ्रेंचाइजी ने रोहित की जगह हार्दिक को कप्तान बनाने का बड़ा फैसला लिया.

रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया है कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2026 से पहले रोहित को अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर पूर्व कप्तान इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि एमआई प्रबंधन खुद रोहित के आईपीएल स्ट्राइक रेट और हाल के वर्षों में उनकी निरंतरता से निराश है.

मुंबई इंडियंस ने तोड़ी चुप्पी

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सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस दावे पर आखिरकार मुंबई इंडियंस ने चुप्पी तोड़ी है. फ्रेंचाइजी ने तुरंत ही तीखे जवाब से इन दावों को खारिज कर दिया. एमआई ने हार्दिक की एक जीआईएफ के साथ लिखा, 'कुछ भी'. 

हार्दिक के अंदर खेलेंगे रोहित-सूर्या

बता दें कि आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट ने चौंकाने वाला फैसला लिया था. फ्रेंचाइजी ने 5 बार ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को टीम की कमान सौंप दी, जिसपर काफी बवाल भी मचा. इसी साल रोहित शर्मा के अंदर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. अब सूर्यकुमार यादव भी T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान रह चुके हैं. उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने 8 मार्च को न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया. दिलचस्प बात ये है कि आईपीएल 2026 में रोहित और सूर्या दोनों हार्दिक की कप्तानी में खेलेंगे.

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम: एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारकंडे (ट्रेड), मिचेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (ट्रेड), शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, दानिश मालेवार, (30 लाख रुपये), क्विंटन डी कॉक (1 करोड़ रुपये), अथर्व अंकोलेकर (30 लाख रुपये), मयंक रावत (30 लाख रुपये), मोहम्मद इजहार (30 लाख रुपये).

ये भी पढ़ें: BCCI Awards 2026: शुभमन, आयुष से लेकर स्मृति मंधाना तक... किसे कौन-सा अवॉर्ड मिला? देखें पूरी लिस्ट

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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