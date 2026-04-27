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Hindi Newsक्रिकेटमिचेल सेंटनर आउट, हनुमान भक्त खिलाड़ी की IPL में एंट्री, मुंबई इंडियंस ने अचानक किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

मिचेल सेंटनर आउट, 'हनुमान भक्त' खिलाड़ी की IPL में एंट्री, मुंबई इंडियंस ने अचानक किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

IPL 2026 Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने चोटिल मिचेल सेंटनर की जगह दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है. सेंटनर कंधे की चोट के कारण IPL 2026 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:20 PM IST
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मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए. Photo Credit: BCCI
मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर आईपीएल 2026 से बाहर हो गए. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Mumbai Indians: आईपीएल 2026 के बीच में मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी ऑलराउंडर और टीम के मुख्य स्पिनर मिचेल सेंटनर टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज को टीम में शामिल किया है. सेंटनर कंधे की चोट के कारण इस सीजन में आगे नहीं खेल पाएंगे. उन्हें यह चोट चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच में बाउंड्री के पास एक शानदार कैच लपकने के दौरान लगी थी.

मुंबई इंडियंस ने एक आधिकारिक रिलीज में इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ''मुंबई इंडियंस ने मिचेल सेंटनर के स्थान पर दक्षिण अफ्रीकी बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के शामिल होने की पुष्टि की है. वह पिछले मैच में अपने बाएं कंधे में लगी चोट के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए हैं.'' फ्रैंचाइजी ने आगे कहा कि टीम सेंटनर के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती है और उन्हें जल्द ही वापस एक्शन में देखने के लिए उत्सुक है.

 

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केशव महाराज का क्रिकेट करियर

'हनुमान भक्त' केशव महाराज सभी प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी स्पिनरों में से एक हैं. बाएं हाथ के इस गेंदबाज को उनके सटीक नियंत्रण और लगातार दबाव बनाए रखने की क्षमता के लिए जाना जाता है. साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले महाराज को 2021 टी20 विश्व कप के लिए बिना किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय अनुभव के चुना गया था.वहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कप्तान के रूप में डेब्यू किया और अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया था.

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महाराज को मिलेंगे 75 लाख रुपये

कप्तानी का अनुभव रखने वाले महाराज ने अपने पिछले 30 टी20 मैचों में 31 विकेट लिए हैं. कुल 218 टी20 मैचों के अनुभव के साथ उन्होंने 27.63 की औसत से 191 विकेट चटकाए हैं. इसमें 4/15 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. उन्हें मुंबई इंडियंस ने 75 लाख रुपये की फीस पर अपनी टीम के साथ जोड़ा है.

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नौवें स्थान पर मुंबई इंडियंस

मिचेल सेंटनर का यह सीजन केवल चार मैचों तक ही चला. उन्होंने 25.00 की औसत से कुल पांच विकेट लिए. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/16 रहा और उन्होंने दो पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 26 रन भी बनाए. मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है.  उसे सात मैचों में केवल दो जीत और पांच हार मिली है. मुंबई का अगला मुकाबला बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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