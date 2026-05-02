मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी ने बढ़ाई गौतम गंभीर की टेंशन, 2027 वर्ल्ड कप से पहले ढूंढना होगा दूसरा विकल्प

आईपीएल 2026 के बीच फैंस का फोकस अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर भी है. पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन तो किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में मिली शर्मनाक हार के बाद तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का ख्वाब टूट गया. अब भारत को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी गौतम गंभीर और शुभमन गिल के कंधे पर है. हालांकि, एक स्टार खिलाड़ी के फॉर्म ने हेड कोच और कप्तान की टेंशन बढ़ा दी है. अगर भारत को 2027 में होने वाले विश्व कप पर कब्जा करना है तो इस खिलाड़ी का फॉर्म में होना बेहद जरूरी है. सबसे बड़ी परेशानी ये है कि टीम इंडिया के पास इस प्लेयर का विकल्प भी नहीं है.

हम जिस खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, वो हैं भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या. आईपीएल 2026 में हार्दिक गेंदबाजी से कारगर नहीं साबित हो रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही है. मुंबई इंडियंस के कप्तान ने अभी तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है. हार्दिक पांड्या सिर्फ मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि टीम इंडिया के भी प्रमुख हथियार हैं. 2027 वर्ल्ड कप में वो गौतम गंभीर के लिए 'एक्स फैक्टर' साबित हो सकते हैं.

हार्दिक पांड्या ने बढ़ाई गंभीर की टेंशन

इतिहास गवाह है कि पिछले 5-6 सालों में टीम इंडिया ने जब भी आईसीसी ट्रॉफी जीती है तो उसमें हार्दिक पांड्या का अहम रोल रहा है. प्लेइंग इलेवन में उनके होने से कप्तान को काफी मदद मिलती है. वो बल्लेबाजी में फिनिशर का रोल निभाते हैं, वहीं गेंदबाजी से भी कम से कम 5-6 ओवर निकालने का दम रखते हैं. जब भी भारत को विकेट की दरकार होती है, हार्दिक कप्तान को निराश नहीं करते हैं. हालांकि, आईपीएल 2026 में वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखकर भारतीय फैंस और गौतम गंभीर टेंशन में होंगे.

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आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल 2026 में हार्दिक पांड्या ने अभी तक 84 गेंदें खेली हैं और सिर्फ चार छक्के लगाए हैं. गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 विकेट चटकाए हैं और 12 से अधिक की इकॉनमी रेट से रन लुटाए हैं.

कौन होगा हार्दिक पांड्या का विकल्प?

दिक्कत की बात ये है कि टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या के स्तर का कोई दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है. पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार रेड्डी को इस रोल में आजमाया जा रहा है, लेकिन वो बल्ले से तो हिट हुए हैं, लेकिन गेंदबाजी से वो भरोसा नहीं जीत सके हैं. 2027 वर्ल्ड कप से पहले अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन कमिटी को हार्दिक के विकल्प को भी तलाशना होगा. पहले तो ये उम्मीद करनी होगी कि हार्दिक वनडे फॉर्मेट आते ही पुराने रंग में लौट आए. अगर ऐसा नहीं होता है तो हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को दूसरे विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत पड़ सकती है.

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