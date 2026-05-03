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Hindi Newsक्रिकेटबदल जाएगा Mumbai Indians का कप्तान! रोहित-सूर्या नहीं 23 साल के खिलाड़ी को मिलेगी कमान? बनेगा लंबी रेस का घोड़ा

बदल जाएगा Mumbai Indians का कप्तान! रोहित-सूर्या नहीं 23 साल के खिलाड़ी को मिलेगी कमान? बनेगा लंबी रेस का घोड़ा

IPL 2026 में Mumbai Indians का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से भी लगभग बाहर हो गई है. बतौर कप्तान Hardik Pandya बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अगले साल नए कप्तान के तलाश में होगी. 23 साल के Tilak Varma को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं क्यों?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 02:56 PM IST
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बदल जाएगा Mumbai Indians का कप्तान! 23 साल के खिलाड़ी को मिलेगी कमान? (PHOTO- IPLT20.COM)
बदल जाएगा Mumbai Indians का कप्तान! 23 साल के खिलाड़ी को मिलेगी कमान? (PHOTO- IPLT20.COM)

Mumbai Indians Captain: समय की एक खास बात होती है... ये बदलता जरूर है. 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का समय इतना खराब हो जाएगा, ये किसने सोचा था? एक वक्त था जब मुंबई इंडियंस का सामना करने से विरोधी टीमें थर-थर कांपती थी, लेकिन अब आलम ये है कि आईपीएल 2026 में मुंबई पलटन प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक सिर्फ 2 जीत दर्ज की है. शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हार्दिक की कप्तानी और कुछ सीनियर खिलाड़ियों की जमकर आलोचना हो रही है. ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन बनेगा?

हार्दिक पांड्या से छीन जाएगी कप्तानी?

2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लिया था. टीम को 5 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई. उनकी जगह स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी. हार्दिक इससे पहले दो सालों तक गुजरात टाइटंस के कप्तान थे और 2021 में उन्होंने इस टीम को चैंपियन भी बनाया था. 2024 सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को बड़ी रकम देकर गुजरात से ट्रेड कर लिया. स्टार ऑलराउंडर ने मुंबई की टीम में ना सिर्फ वापसी की, बल्कि कप्तान भी बन गए. हालांकि, टीम मैनेजमेंट का ये दांव अभी तक बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है. उनके नेतृत्व में टीम को जीत से ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल 2026 में हाल बद से बदतर हो गया और अब उनसे कप्तानी छीन सकती है.

तिलक वर्मा पर दांव खेलेगी मुंबई इंडियंस?

अगर हार्दिक पांड्या कप्तानी से हटते हैं तो ये जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है. इस रेस में सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा भी मौजूद हैं. दोनों ने भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया है. हालांकि, सच ये भी है कि इस साल सूर्या का बल्ला भी खामोश रहा है. दूसरी तरफ रोहित शर्मा अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां वो दोबारा कप्तानी का भार संभालेंगे, इसकी संभावना कम है. इस स्थिति में मुंबई इंडियंस 23 साल के युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा को कप्तान नियुक्त कर सकती है.

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लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं तिलक वर्मा

तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के अलावा टीम इंडिया में भी अपनी जगह स्थापित कर लिया है. टी20 क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. ऐसे में मुंबई इंडियंस तिलक को कमान सौंप सकती है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि तिलक वर्मा अभी 23 साल के हैं और वो लंबे समय तक इस टीम के साथ रह सकते हैं. वो रोहित शर्मा के केरीबी भी माने जाते हैं. अगर तिलक कप्तान बने तो रोहित उन्हें कप्तानी के गुर सिखाने में मदद भी करेंगे.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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