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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 3 मैच में 3 अलग-अलग कप्तान, मुंबई इंडियंस ने IPL में किया बड़ा अजूबा, 13 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

IPL 2026: 3 मैच में 3 अलग-अलग कप्तान, मुंबई इंडियंस ने IPL में किया बड़ा अजूबा, 13 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस (MI) के खेमे में नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. मुंबई इंडियंस (MI) के नाम इसी के साथ ही IPL में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. मुंबई इंडियंस (MI) IPL में लगातार 3 मैचों में तीन अलग-अलग कप्तान रखने वाली दूसरी टीम बन गई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 08:58 PM IST
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IPL 2026: 3 मैच में 3 अलग-अलग कप्तान, मुंबई इंडियंस ने IPL में किया बड़ा अजूबा, 13 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस (MI) के खेमे में नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. मुंबई इंडियंस (MI) के नाम इसी के साथ ही IPL में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. मुंबई इंडियंस (MI) IPL में लगातार 3 मैचों में तीन अलग-अलग कप्तान रखने वाली दूसरी टीम बन गई है.

3 मैच में 3 अलग-अलग कप्तान

हार्दिक पांड्या बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL 2026 के मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी कर रहे हैं. हार्दिक पांड्या चोट की समस्याओं के चलते मुंबई इंडियंस (MI) के पिछले तीन IPL मैचों नहीं खेले थे. हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में, IPL 2026 के पिछले मैचों में सूर्यकुमार यादव ने 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस (MI) की कप्तानी की थी. वहीं, 16 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने IPL में पहली बार कप्तानी की थी.

मुंबई इंडियंस ने IPL में किया बड़ा अजूबा

बुधवार को कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या की वापसी के साथ ही मुंबई इंडियंस IPL की दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसके तीन लगातार मैचों में तीन अलग-अलग कप्तान रहे हैं. एक ही सीजन में तीन लगातार मैचों में तीन अलग-अलग कप्तानों वाली दूसरी टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया थी, जिसने साल 2013 में रॉस टेलर, एंजेलो मैथ्यूज और एरॉन फिंच की कप्तानी में मैच खेले थे. IPL का 2026 का मौजूदा सीजन मुंबई इंडियंस के लिए एक भुला देने वाला सीजन रहा है. अब तक खेले गए 12 मैचों में वे सिर्फ 4 जीत ही हासिल कर पाए हैं. 12 मैचों से 8 प्वाइंट्स के साथ, मुंबई इंडियंस प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है और IPL 2026 के प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है.

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पांड्या ने क्या कहा?

भले ही मुंबई इंडियंस (MI) बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हरा दे, फिर भी IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, 'हम भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही करते. यह एक ऐसी पिच है जो काफी समय से कवर्स के नीचे थी. हम देखना चाहते थे कि यह कैसा बर्ताव करती है. हमें अभी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है और खेल का आनंद लेना है. मैं वापस (प्लेइंग इलेवन में) आ गया हूं.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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