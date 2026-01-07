Advertisement
trendingNow13066580
Hindi Newsक्रिकेटWPL में कौन है मुंबई इंडियंस की एक्स फैक्टर? 3 करोड़ में लगी थी बोली, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया गणित

WPL में कौन है मुंबई इंडियंस की एक्स फैक्टर? 3 करोड़ में लगी थी बोली, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया गणित

महिला प्रीमियर लीग का आगाज 9 जनवरी से हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग 2026 का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी. एक पूर्व क्रिकेटर ने मुंबई इंडियंस के कॉम्बिनेशन पर बात की और 3 करोड़ की प्लेयर को एक्स फैक्टर बताया गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kerr
Kerr

महिला प्रीमियर लीग का आगाज 9 जनवरी से हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग 2026 का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी. एक पूर्व क्रिकेटर ने मुंबई इंडियंस के कॉम्बिनेशन पर बात की और 3 करोड़ की प्लेयर को एक्स फैक्टर बताया गया है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर सबा करीम ने कहा कि केर ऑक्शन में मुंबई इंडियंस का मुख्य टारगेट थीं क्योंकि वे अपनी टाइटल जीतने वाली टीम को फिर से बनाना चाहते थे. मुंबई की टीम ने केर को मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था.

क्या बोले सबा करीम?

करीम ने जियोस्टार पर कहा, 'मुंबई इंडियंस जानती थी कि उसी टाइटल जीतने वाली टीम को फिर से बनाने के लिए, उन्हें एक या दो खिलाड़ियों को वापस लाना होगा जिन्हें उन्होंने रिलीज़ किया था। उनका मुख्य टारगेट अमेलिया केर थीं. उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. MI को उन्हें पहले रिलीज़ करने का दुख हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें वापस लाने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाई. वे उस कोर ग्रुप को चाहते थे जिसने उन्हें पिछले सीज़न में WPL का टाइटल दिलाया था और वे उस कोर को वापस लाने में कामयाब रहे हैं. अमेलिया केर पर लगाया गया पैसा MI के लिए फायदेमंद है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मिताली राज ने भी बताया टॉप पिक

पूर्व क्रिकेटर मिताली राज ने इस मुद्दे पर कहा, 'मुंबई इंडियंस द्वारा अमेलिया केर को फिर से साइन करना एक भावनात्मक खरीद भी है. वे उन्हें उस कॉम्बिनेशन में चाहते थे जो उनके लिए काम कर चुका है. मुंबई इंडियंस ने तीन सीज़न में दो बार उस कोर टीम के साथ टाइटल जीता है, इसलिए उनके लिए उन्हें वापस लाना महत्वपूर्ण था.' इनके अलावा अंजुम चोपड़ा ने भी मुंबई के कॉम्बिनेशन की तारीफ की.

ये भी पढे़ं.. देश से बढ़कर कुछ नहीं... कौन हैं रिद्धिमा पाठक? BPL से हटाया या खुद मारी लात

अनजोत कौर को रिटेन करना बड़ा फैसला

अंजुम ने कहा, 'मैं मुंबई इंडियंस के बैलेंस से उत्साहित हूं। वे युवाओं और अनुभव के अच्छे मिश्रण के साथ आए हैं। अमनजोत कौर को रिटेन करना एक दिलचस्प कदम है, लेकिन जिस तरह का टैलेंट MI लगातार इकट्ठा करती है, वे निश्चित रूप से देखने लायक टीम होगी.' मुंबई इंडियंस अपने WPL 2026 अभियान की शुरुआत 9 जनवरी को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करेगी, इसके बाद 10 जनवरी को इसी मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL

Trending news

'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
actor prakash raj
'भारत में मुसलमानों के...' डायलॉग बोलने वाले प्रकाश राज ने अब क्या कह दिया?
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
Drug
नशा करने वालों की अब खैर नहीं! सरकार आपको पाताल लोक से भी खोज निकालेगी, ऑपरेशन शुरू
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
Kerala News
ये हीरो तो फर्जी निकला! दिल जीतने के लिए दोस्त से करवाया एक्सीडेंट, फिर खुद बचाया
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
crime news
रेप कर साबुन से नहला दिया... दिमागी रूप से कमजोर थी महिला, कोर्ट ने कैसे सुनाई सजा?
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
Umar Khalid Bail Rejected
महुआ मोइत्रा का पैगाम, उमर खालिद के लिए लिखी 'You Will Rise' कविता
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
Rahul Mamkootathil
रेप केस में इस विधायक को HC ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी टली, 21 जनवरी को आएगा फैसला
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
Ratna Chakraborty
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम... SIR सुनवाई में बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से हुई मौत
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
Maharashtra Congress leader murder
महाराष्ट्र कांग्रेस उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
BJP Congress alliance
कांग्रेस ने बीजेपी से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक 'खेला'?
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC
Stray dogs
मिस्टर सिब्बल, आवारा कुत्तों को काउंसलिंग भी दें कि वो किसी को ना काटें- SC