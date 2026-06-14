मुंबई टी20 लीग में शनिवार को खेले गए फाइनल मैच में MSC मराठा रॉयल्स की टीम ने ARCS अंधेरी को 8 रन से हराते हुए खिताब पर कब्जा किया है. इस मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जब 'जेंटलमैन' गेम कहे जाने वाले क्रिकेट के खेल को भी शर्मसार होना पड़ा है. मैच के दौरान MSC मराठा रॉयल्स के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे और ARCS अंधेरी के ऑलराउंडर गौरव जथर क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे से भिड़ गए. माहौल की गर्मी देख अंपायर के भी पसीने छूट गए. वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को मुंबई T20 लीग 2026 के रोमांचक फाइनल मैच के दौरान डगआउट के पास तनाव बढ़ गया और एक तीखी बहस हुई.
सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो गए, जिनमें मैच के आखिरी पलों में हुए आक्रामक दृश्य दिखाई दिए. इस टकराव ने रोमांचक फाइनल पर कुछ देर के लिए असर डाला, जिसे आखिरकार मौजूदा चैंपियन MSC मराठा रॉयल्स ने आठ रन से जीता. यह ड्रामा ARCS अंधेरी की पारी के 19वें ओवर में हुआ, जब गौरव जथर ने इरफान उमेर की गेंद पर एक लंबा छक्का जड़कर अपनी टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं. हालांकि, अगली ही गेंद पर बाजी पलट गई और इरफान उमेर ने गौरव जथर को 17 गेंदों में 23 रन पर LBW आउट कर दिया.
जब MSC मराठा रॉयल्स ने इस सफलता का जश्न मनाया, तो गौरव जथर साफ तौर पर निराश दिखे और भारत के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे के साथ उनकी बहस हो गई. मामला और बिगड़ने से पहले खिलाड़ियों और अंपायरों ने तुरंत बीच-बचाव करके स्थिति को शांत किया, लेकिन तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ. कुछ ही देर बाद, ARCS अंधेरी के डगआउट के पास फिर से बहस शुरू हो गई, जहां कप्तान शिवम दुबे और उनके साथी खिलाड़ी बैठे थे. वीडियो फुटेज में विरोधी टीम का एक खिलाड़ी टीम एरिया की ओर आता और बहस करता हुआ दिखा, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बीच-बचाव करना पड़ा और स्थिति को सामान्य करना पड़ा.
अच्छी बात यह रही कि स्थिति को जल्द ही काबू में कर लिया गया, जिससे फाइनल बिना किसी और रुकावट के आगे बढ़ सका. विवाद के बावजूद, तुषार देशपांडे ने एक बार फिर गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई. सिद्धेश लाड के हाथ में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर जाने के बाद टीम की कमान संभालते हुए, भारत के इस तेज गेंदबाज ने दिव्यांश सक्सेना और शिवम दुबे दोनों को आउट किया और 2/33 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल पूरा किया.
पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए तुषार देशपांडे को पर्पल कैप मिली. तुषार देशपांडे ने 6.6 की बेहतरीन इकोनॉमी रेट से 12 विकेट लिए. जीत के बाद बात करते हुए, तुषार देशपांडे ने मुंबई के उभरते हुए क्रिकेटरों के निडर रवैये की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'इससे मुंबई क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ (बैकअप खिलाड़ियों की क्षमता) का पता चलता है. क्लब स्तर से आने वाले खिलाड़ियों को बड़ी भीड़ के सामने खेलने में कोई परेशानी नहीं होती.'