मुंबई की कप्तानी पर सस्पेंस: सूर्यकुमार यादव कैप्टेंसी की रेस में आगे, कौन दे रहा टक्कर?

Mumbai White-Ball Captaincy Dilemma: मुंबई क्रिकेट को सफेद गेंद के क्रिकेट (सीमित ओवरों के प्रारूप) में कप्तानी को लेकर एक बड़ा फैसला करना है. इस बार यह हमेशा से ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है. टीम के पास श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव के रूप में दो बेहतरीन और साबित हो चुके कप्तान मौजूद हैं. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना आसान नहीं होगा क्योंकि इनके अंतरराष्ट्रीय मैच और व्यस्तताएं इस फैसले में अहम भूमिका निभाएंगी.
कागजी तौर पर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर का दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है. इसी साल जून में उन्हें सूर्यकुमार यादव की जगह भारतीय टी20 टीम (T20I) का कप्तान नियुक्त किया गया था. यह बदलाव काफी बड़ा था. दिसंबर 2023 से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच न खेलने के बावजूद अय्यर को कप्तानी सौंपी गई थी, जबकि सूर्या ने अपनी कप्तानी में भारत को लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जिताया था.
इसके बावजूद सूर्यकुमार यादव खुद में एक बेहतरीन और बेहद सफल कप्तान हैं. भारतीय टीम की कप्तानी बदलने से पहले सूर्या ने 50 पूरे हो चुके टी20 मैचों में कप्तानी की थी, जिनमें से उन्होंने टीम को रिकॉर्ड 42 मैचों में जीत दिलाई थी. मुंबई की टीम के साथ उनका पुराना और गहरा अनुभव उन्हें घरेलू क्रिकेट में कप्तानी का एक स्वाभाविक और मजबूत दावेदार बनाता है, बशर्ते वे टीम के लिए खेलने उपलब्ध रहें.
श्रेयस अय्यर पहले भी मुंबई की टीम को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाकर अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं. साल 2024-25 में उन्होंने मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था, जब मुंबई ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को हराकर इस टूर्नामेंट का अपना दूसरा खिताब जीता था.
खिलाड़ियों की उपलब्धता मुंबई के लिए सबसे बड़ा पेच बन सकती है. श्रेयस इस समय भारतीय टी20 टीम के कप्तान हैं, वहीं सूर्यकुमार राष्ट्रीय टीम में अपनी वापसी की राह तलाश रहे हैं. ऐसे में मुंबई की टीम को किसी एक कप्तान को सीधे चुनने के बजाय, इन दोनों दिग्गजों के अंतरराष्ट्रीय दौरों और शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं बनानी होंगी.
लाल गेंद (रेड-बॉल) के क्रिकेट में कप्तानी की तस्वीर पूरी तरह साफ है. अनुभवी मध्यक्रम के बल्लेबाज सिद्धेश लाड को शार्दुल ठाकुर की जगह मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम का नया कप्तान बनाया गया है. यह फैसला शार्दुल ठाकुर के वर्कलोड (काम के बोझ) को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे टीम के मुख्य गेंदबाज के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें.
रणजी ट्रॉफी में लगातार दूसरे सीजन में मुंबई की कप्तानी में यह बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि पिछले सीजन में शार्दुल ने अजिंक्य रहाणे की जगह ली थी. रहाणे ने साल 2023-24 में अपनी कप्तानी में मुंबई को रिकॉर्ड 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया था, जिसके बाद इसी साल जुलाई में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था.
नए कप्तान सिद्धेश लाड इस समय कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं. पिछले रणजी सीजन में उन्होंने आठ मैचों में 77.40 की बेहतरीन औसत से 774 रन बनाए थे, जिसमें पांच शानदार शतक और एक अर्धशतक शामिल था. मुंबई की टीम इस रणजी सीजन में अपने अभियान की शुरुआत 11 अक्टूबर को एलीट ग्रुप डी में चंडीगढ़ के खिलाफ मैच से करेगी.