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मुंबई की कप्तानी पर सस्पेंस: सूर्यकुमार यादव कैप्टेंसी की रेस में आगे, कौन दे रहा टक्कर?

Mumbai White-Ball Captaincy Dilemma: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के सामने सफेद गेंद के कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव में से किसी एक को चुनने की चुनौती है. लाल गेंद के प्रारूप में अनुभवी सिद्धेश लाड को टीम की कमान सौंपी गई है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 01, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:24 PM IST
मुंबई की कप्तानी पर सस्पेंस: सूर्यकुमार यादव कैप्टेंसी की रेस में आगे, कौन दे रहा टक्कर?
Image Credit: सूर्यकुमार यादव को मुंबई टीम की कप्तानी मिल सकती है.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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