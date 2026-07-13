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'हुक्का विवाद' में नया ट्विस्ट... मुनाफ पटेल ने खुलकर किया धोनी का बचाव, बिना नाम लिए इस दिग्गज को धो डाला!

एमएस धोनी से जुड़े कथित 'हुक्का विवाद' में अब नया मोड़ आ गया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे मुनाफ पटेल ने अपने पूर्व कप्तान का खुलकर बचाव किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 04:25 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:25 AM IST
'हुक्का विवाद' में नया ट्विस्ट... मुनाफ पटेल ने खुलकर किया धोनी का बचाव, बिना नाम लिए इस दिग्गज को धो डाला!
Image Credit: मुनाफ पटेल ने खुलकर किया धोनी का बचाव (BCCI/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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