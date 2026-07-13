'हुक्का विवाद' में नया ट्विस्ट... मुनाफ पटेल ने खुलकर किया धोनी का बचाव, बिना नाम लिए इस दिग्गज को धो डाला!

भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनका विवादों से बहुत कम नाता रहा है. हालांकि, एक विवाद है, जिसके चलते वो काफी बार सुर्खियों में आए हैं. धोनी से जुड़े कथित 'हुक्का विवाद' में अब नया मोड़ आ गया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे मुनाफ पटेल ने अपने पूर्व कप्तान का खुलकर बचाव किया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता. मुनाफ का मानना है कि ड्रेसिंग रूम की कुछ बातों को सालों बाद अलग संदर्भ में पेश किया जा रहा है.
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इरफान पठान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उस वीडियो में इरफान ने इशारों-इशारों में कहा था कि वह किसी के कमरे में हुक्का लगाने या ऐसी चीजें करने वालों में शामिल नहीं थे. इस बयान को कई लोगों ने एमएस धोनी से जोड़कर देखा और इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई.
अब इस मामले पर मुनाफ पटेल ने एक पॉडकास्ट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीम के खिलाड़ी आपस में मजाक भी करते थे, साथ बैठते थे और अलग-अलग तरह की दोस्ती होती थी. अगर कोई खिलाड़ी किसी कप्तान या साथी खिलाड़ी के कमरे में जाता था तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे टीम में जगह इसी वजह से मिलती थी. उन्होंने कहा कि टीम का चयन हमेशा प्रदर्शन के आधार पर होता था, न कि निजी रिश्तों के कारण.
मुनाफ ने यह भी सवाल उठाया कि अगर ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर किसी को शिकायत थी, तो उस समय खुलकर बात क्यों नहीं की गई. उन्होंने कहा कि क्रिकेट जैसे पेशेवर खेल में केवल दोस्ती के दम पर कोई खिलाड़ी लंबे समय तक टीम में नहीं टिक सकता. अंततः मैदान पर प्रदर्शन ही सबसे बड़ा पैमाना होता है.
अपने बयान में मुनाफ ने यह भी समझाने की कोशिश की कि हर कप्तान के कुछ पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग दौर में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों के भी करीबी साथी रहे हैं. इसका यह मतलब नहीं कि टीम में चयन केवल व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होता था. उनके मुताबिक, हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से ही जगह बनानी पड़ती है. मुनाफ ने ये भी कहा कि धोनी ने मुझे, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर जैसे और खिलाड़ियों को हुक्का क्यों नहीं पिलाया.
गौरतलब है कि इस पूरे विवाद पर एमएस धोनी ने अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस जारी है. कुछ लोग इरफान पठान के पुराने बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई पूर्व खिलाड़ी और प्रशंसक धोनी के पक्ष में भी खुलकर सामने आए हैं.
फिलहाल मुनाफ पटेल के बयान ने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है. उनका कहना है कि किसी एक पुराने बयान या वायरल क्लिप के आधार पर पूरी टीम संस्कृति पर सवाल उठाना सही नहीं है. उनके अनुसार, भारतीय टीम की 2011 विश्व कप जैसी ऐतिहासिक सफलता सामूहिक मेहनत, अनुशासन और प्रदर्शन का नतीजा थी, इसलिए किसी एक विवाद के आधार पर उस दौर की उपलब्धियों को नहीं परखा जाना चाहिए.