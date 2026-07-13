'हुक्का विवाद' में नया ट्विस्ट... मुनाफ पटेल ने खुलकर किया धोनी का बचाव, बिना नाम लिए इस दिग्गज को धो डाला!

भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनका विवादों से बहुत कम नाता रहा है. हालांकि, एक विवाद है, जिसके चलते वो काफी बार सुर्खियों में आए हैं. धोनी से जुड़े कथित 'हुक्का विवाद' में अब नया मोड़ आ गया है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे मुनाफ पटेल ने अपने पूर्व कप्तान का खुलकर बचाव किया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता. मुनाफ का मानना है कि ड्रेसिंग रूम की कुछ बातों को सालों बाद अलग संदर्भ में पेश किया जा रहा है.