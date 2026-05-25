3 साल से IPL में नहीं मिला मौका, इस क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, कोहली और रोहित की कप्तानी में खेल चुका क्रिकेट

भारत के एक घातक लेग स्पिनर ने अचानक IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. इस क्रिकेटर को 3 साल से IPL में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, आखिरकार अब इस खिलाड़ी ने अपने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट करियर को अलविदा कहना ही बेहतर समझा है. भारतीय लेग-ब्रेक गेंदबाज मुरुगन अश्विन ने सोमवार को IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है.

इस क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

मुरुगन अश्विन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'जब से मैंने 6 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तभी से मुझे इस खेल से गहरा प्यार रहा है. इसने मुझे बहुत कुछ दिया है. क्रिकेट ने ही मुझे वह इंसान बनाया, जो मैं आज हूं. इसने मुझे मैदान पर खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने का मौका दिया है. अब तक का यह सफर अविश्वसनीय रहा है. इसी को मद्देनजर रखते हुए, मैं आप सभी के साथ एक अपडेट साझा करना चाहता हूं.'

करियर को खत्म करने का फैसला किया

इसके बाद मुरुगन अश्विन ने IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट से हटने के अपने फैसले को लेकर कहा, 'मैं यह ऐलान करना चाहता हूं कि मैंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर और IPL में अपने करियर को खत्म करने का फैसला किया है. हालांकि, मैं नई चुनौतियों और अवसरों की तलाश करूंगा. मैं इस खेल को हमेशा की तरह पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ खेलना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं.'

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अपनी आईपीएल टीमों को धन्यवाद कहा

मुरुगन अश्विन ने अपने आईपीएल करियर के दौरान राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया. अपनी आईपीएल टीमों को धन्यवाद देते हुए मुरुगन अश्विन ने लिखा, 'मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन छह टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका मैंने अपने आईपीएल करियर के दौरान प्रतिनिधित्व किया.'

कोहली और रोहित की कप्तानी में खेला था क्रिकेट

मुरुगन अश्विन ने भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के मौके पर भी बात करते हुए कहा, 'आईपीएल में मेरे एक दशक लंबे अनुभव ने मुझे इस खेल के कुछ महान खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स की कप्तानी में खेलने का मौका दिया. इन अनुभवों ने मुझे खुद पर काम करने और साल 2016 में अपने डेब्यू के बाद से एक बेहतर क्रिकेटर बनने में मदद की है.'

BCCI को क्या कहा?

अश्विन ने आईपीएल का आयोजन करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को धन्यवाद देते हुए अपने करियर में इस टूर्नामेंट की भूमिका को भी सराहा. उन्होंने लिखा, 'अपने टीम के साथियों को उन सभी यादों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं इन पलों को हमेशा संजोकर रखूंगा. आईपीएल ने मुझे पहचान दी और अपने टैलेंट को हाई लेवल पर दिखाने का एक मंच प्रदान किया. मैं बीसीसीआई को इतने शानदार टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हर साल और भी बड़ा और बेहतर होता जा रहा है.'

मुरुगन अश्विन का करियर

मुरुगन अश्विन ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 7 मैच खेले. फर्स्ट क्लास करियर में अश्विन ने 1 विकेट झटका. मुरुगन अश्विन ने 34 लिस्ट-ए मुकाबलों में 35 विकेट हासिल किए हैं. मुरुगन अश्विन ने 117 टी20 मैचों में 115 विकेट झटके हैं. मुरुगन अश्विन ने 44 IPL मैचों में 35 विकेट झटके हैं.