Advertisement
trendingNow13063027
Hindi Newsक्रिकेटमुस्तफिजुर रहमान का आ गया बयान... KKR से दरकिनार होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- अगर वह रिलीज करते हैं तो..

मुस्तफिजुर रहमान का आ गया बयान... KKR से दरकिनार होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- अगर वह रिलीज करते हैं तो..

बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला किया. अब वह IPL में खेलते नजर नहीं आएंगे. अब इस मुद्दे पर मुस्तफिजुर रहमान ने भी चुप्पी तोड़ दी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mustafizur Rahman
Mustafizur Rahman

बांग्लादेश के स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) ने बीसीसीआई के निर्देश के बाद मुस्तफिजुर को रिलीज करने का फैसला किया. अब वह IPL में खेलते नजर नहीं आएंगे. अब इस मुद्दे पर मुस्तफिजुर रहमान ने भी चुप्पी तोड़ दी है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी और कहा था कि उन्हें रिलीज करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने रिप्लेसमेंट को लेकर कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया था. 

क्या बोले मुस्तफिजुर रहमान?

BDCricTime से बात करते हुए मुस्तफिजुर ने कहा, 'अगर वे मुझे रिलीज़ करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ?' यह भी बताया गया कि मुस्तफिजुर अपने रिलीज़ होने से निराश थे. यह कदम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण उठाया गया. बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के बाद BCCI और KKR पर उन्हें रिलीज करने का प्रेशर था. KKR के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी निशाना बनाया जाने लगा था.

Add Zee News as a Preferred Source

9.2 करोड़ की लगी थी बोली

बांग्लादेश के इस धांसू गेंदबाज के लिए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में होड़ देखने को मिली थी. केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कंपटीशन के बाद मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह 2 करोड़ के बेस प्रािज के साथ शामिल हुए थे. BCCI ने कहा कि 26 मार्च से शुरू होने वाले इवेंट के लिए ज़रूरत पड़ने पर KKR को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चुनने की अनुमति दी जाएगी.

ये भी पढ़ें.. नाम बड़े, किस्मत छोटी…सेलेक्टर्स ने दिया धोखा,T20 वर्ल्ड कप से कटा 5 दिग्गजों का पत

क्या बोले देवजीत सैकिया?

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस मुद्दे पर कहा, 'बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, BCCI ने एक फैसला लिया है और KKR अधिकारियों को बांग्लादेशी गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है. अगर KKR आगे हमसे उनके रिप्लेसमेंट का अनुरोध करता है, तो BCCI IPL के नियमों और शर्तों के अनुसार मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट की अनुमति देने पर फैसला लेगा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mustafizur Rahman

Trending news

'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?