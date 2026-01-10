Advertisement
trendingNow13069460
Hindi Newsक्रिकेटमुस्तफिजुर विवाद ने पकड़ा तूल, BCB अधिकारी ने तमीम को बताया भारतीय एजेंट, भारत-बांग्लादेश में घमासान जारी

मुस्तफिजुर विवाद ने पकड़ा तूल, BCB अधिकारी ने तमीम को बताया भारतीय एजेंट, भारत-बांग्लादेश में घमासान जारी

मुस्तफिजुर रहमान का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. BCCI ने हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था. इस घटना के बाद बांग्लादेश ने ICC से अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर कराने के लिए कहा था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 10, 2026, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुस्तफिजुर विवाद ने पकड़ा तूल, BCB अधिकारी ने तमीम को बताया भारतीय एजेंट, भारत-बांग्लादेश में घमासान जारी

मुस्तफिजुर रहमान का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. BCCI ने हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था. इस घटना के बाद बांग्लादेश ने ICC से अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर कराने के लिए कहा था. इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक सीनियर अधिकारी ने पूर्व बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल को 'भारतीय एजेंट' बताया है.

BCB अधिकारी ने तमीम को बताया भारतीय एजेंट

बांग्लादेश के दिग्गज ओपनर तमीम इकबाल ने BCB को सलाह दी थी कि वह भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी पर फैसला लेते समय भावनाओं में न बहें. बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन एम नजमुल इस्लाम ने यह टिप्पणी की थी. एम नजमुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'इस बार बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आंखों से एक और पक्के भारतीय एजेंट को उभरते हुए देखा.'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-बांग्लादेश में घमासान जारी

नजमुल की इस पोस्ट पर बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर्स तस्कीन अहमद, मोमिनुल हक और तैजुल इस्लाम ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी. बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने भी इस बयान पर चिंता जताई. बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने अपने बयान में कहा, 'एम नजमुल इस्लाम द्वारा तमीम इकबाल के बारे में की गई टिप्पणी बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ध्यान में आई है. हम इससे हैरान, स्तब्ध और नाराज हैं.'

बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने जताई आपत्ति

CWAB ने आगे कहा, 'बांग्लादेश के इतिहास के सबसे सफल ओपनर (तमीम इकबाल), जिन्होंने 16 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया, उनके बारे में बोर्ड के एक अधिकारी द्वारा ऐसी टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है. यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह तमीम जैसे खिलाड़ी से जुड़ा है, बल्कि देश के किसी भी क्रिकेटर के बारे में ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं और पूरे क्रिकेट समुदाय का अपमान हैं.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Mustafizur Rahman

Trending news

दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
most polluted city
दिल्ली नहीं ये शहर बना प्रदूषण की राजधानी! नाम जानकर हो जाएंगे दंग
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
Mamata Banerjee
नहीं थम रहा था शोर, सुनवाई छोड़कर चली गईं जज, HC में ED और ममता बनर्जी के बीच टकराव
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
viral video
मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं...शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने ओढ़ाया कंबल
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
uddhav thackeray
वो करें तो प्रेम, हम करें तो लव जिहाद..उद्धव का BJP पर तंज, 'हिंदुत्व' पर कही ये बात
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत