तोड़ दिया दिग्गज का महारिकॉर्ड, मुस्तफिजुर ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे सपर 4 के चौथे मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने इतिहास रच दिया है. मुस्तफिजुर बांग्लादेश की तरफ से टी 20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. इस मामले में उन्होंने अपने ही देश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ऐसा करने वाले वो बांग्लादेश टी 20 क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं.

तोड़ दिया दिग्गज का रिकॉर्ड

मुस्तफिजुर रहमान ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी. उस समय ही अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. अब वो बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में टी20 के सबसे सफलतम गेंदबाज बन चुके हैं. मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए 118 टी 20 मैचों में 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस मामले में दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वर्ल्ड क्रिकेट में ये कारनामा अभी तक अफगानिस्तान के राशिद खान, टिम साउदी और ईश सोढ़ी कर चुके हैं.

एशिया कप में मचा रहे तबाही

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर ने एशिया कप में खेले 5 मैचों में 8 विकेट हासिल किए हैं. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट हासिल किया था और श्रीलंका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए. ऐसे में वो बांग्लादेश के लिए आगे के मैचों में एक बड़े मैच विनर बन सकते हैं.

मुस्तफिजुर का टी20 करियर

मुस्तफिजुर ने साल 2015 में अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 118 मैचों की 117 पारियों में 7.30 की इकोनॉमी से 150 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/10 का रहा है. अपने करियर के दौरान उन्होंने 3 बार 4 विकेट और 2 बार विकेट हॉल पूरा किया है.