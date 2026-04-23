IPL से बाहर, फिर भी घातक... खूंखार बॉलर ने चटकाए 5 विकेट, वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी

Cricket Records: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है. उसने गुरुवार (23 अप्रैल) को चटगांव में खेले गए तीसरे मैच को 55 रनों से अपने नाम कर लिया. इस मैच में बांग्लादेश के खतरनाक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने कहर बरपा दिया. उन्होंने 9-2-43-5 के आंकड़े से सबको हैरान कर दिया. मैच में 5 विकेट लेकर रहमान ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

रहमान ने कीवी टीम की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया और 265 रनों का बचाव करते हुए विपक्षी को 210 रनों पर समेटने में मदद की. इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक बार पांच विकेट लेने की सूची में महान वसीम अकरम की बराबरी कर ली. मुस्तफिजुर, अकरम और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट अब 6-6 बार पांच विकेट लेने के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 130 मैचों में 9 बार यह कारनामा करके शीर्ष पर हैं.

वनडे में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 130 मैचों में 9 बार

ट्रेंट बोल्ट (न्यूज़ीलैंड) - 114 मैचों में 6 बार

मुस्तफिज़ुर रहमान (बांग्लादेश) - 120 मैचों में 6 बार

वसीम अकरम (पाकिस्तान) - 356 मैचों में 6 विकेट बार

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आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप का क्या विवाद रहा?

इस समय मुस्तफिजुर से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह पिछले सीजन की मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के लिए आईपीएल में खेलेंगे. हालांकि, बीसीसीआई के एक निर्देश के बाद उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया. इसके कारण बांग्लादेश ने भारत और श्रीलंका में होने वाले मेंस टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया.

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मैच में क्या हुआ?

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. बांग्लादेश ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए. अउसके लिए नजमुल हुसैन शांतो ने 119 गेंद पर 105 रन और विकेटकीपर लिटन दास ने 91 गेंद पर 76 रन बनाए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 44.5 ओवर में 210 रनों पर सिमट गई. उसके लिए डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 75 और निक कैली ने 59 रन बनाए. बांग्लादेश के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने 5 विकेट लिए. नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज ने 2-2 विकेट लिए.