कौन हैं समीर रिजवी की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? IPL 2026 में 'मिस्ट्री गर्ल' की आशिकी ने लूटी महफिल

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने आज मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से पठकनी दी. दिल्ली ने टूर्नामेंट में अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है. जीत के हीरो रहे समीर रिजवी ने बीते दोनों मुकाबलों में जबरदस्त अर्धशतकीय पारियां खेलकर अपनी टीम को शानदार तरीके से जीत दिलाने का काम किया है. इसी बीच रिजवी का नाम एक बार और चर्चा में आ गया है.लेकिन, इस बार कारण कुछ और है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं समीर रिजवी की रूमर्ड गलर्फ्रेंड येशा सागर के बारे में. दिल्ली कैपिटल्स के उभरते हुए खिलाड़ी समीर रिजवी इन दिनों सिर्फ अपने खेल की वजह से ही नहीं, बल्कि इंडो-कैनेडियन मॉडल और अभिनेत्री येशा सागर के साथ जुड़ी अफवाहों को लेकर भी चर्चा में हैं.रिजवी ने बीते दो मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए जमकर नाम कमाया.

कौन हैं येशा सागर?

इंडो-कैनेडियन मॉडल और अभिनेत्री येशा सागर 30 से ज्यादा म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं, जहां उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल और परमिश वर्मा जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. इसके अलावा, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लीगों में बतौर प्रेजेंटर भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. लुधियाना में जन्मीं येशा सागर ने मॉडलिंग और एक्टिंग में कदम रखने से पहले कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी की. इसी वजह से उन्हें क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दोनों ही क्षेत्रों में एक इंटरनेशनल पहचान हासिल हुई है.

ये है पूरा मामला

पूरी बात की शुरुआत तब हुई जब रेडिट पर एक यूजर ने हल्के अंदाज़ में दोनों के डेटिंग की बात लिख दी. इसके बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने दावा करते हुए कहा, “हां, 100% वह हर आईपीएल मैच में उनके साथ नजर आई हैं.” बस, यहीं से ये खबर तेजी से फैल गई और चर्चाएं बढ़ने लगीं.येशा सागर का क्रिकेट से जुड़ाव पहले से रहा है. आईपीएल 2025 के दौरान उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के मैचों में देखा गया था. इस समय वह यूपी टी20 लीग को होस्ट कर रही हैं, जहां समीर रिजवी कानपुर सुपरस्टार्स की कप्तानी संभाल रहे हैं. दोनों का एक ही मैच और इवेंट में बार-बार नजर आना इन अफवाहों को और हवा दे रहा है. हालांकि, इन सभी बातों के बीच यह साफ है कि न तो समीर रिजवी और न ही येशा सागर ने इस रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि की है. अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत भी सामने नहीं आया है, जिससे यह कहा जा सके कि दोनों सच में साथ हैं.

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रिजवी की धमाकेदार पारियां

समीर रिजवी ने इस आईपीएल में तबाही मचा कर रख दी है. उन्होंने टूर्नामंट में अभी तक खेले गए दो मैचों की दो पारियों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. पहले लखनऊ को उनके घर में रौंदा और फिर जब आज टीम का एक समय पर 3 विकेट गिर चुका था और एक जिम्मेदार मैच विनिंग पारी की जरुरत थी, ऐसे मौके पर समीर रिजवी ने अकेले दम पर 51 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली को बड़े ही आसानी से मुकाबला जीता दिया.

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