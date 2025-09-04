पाकिस्तान के खिलाफ नबी ने बरपाया कहर! ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे दिग्गज ऑलराउंडर
Advertisement
trendingNow12907988
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ नबी ने बरपाया कहर! ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे दिग्गज ऑलराउंडर

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान नबी ने ये उपलब्धि हासिल की.  ऐसा करने वाले नबी टी20 इंटनेशनल में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammad Nabi
Mohammad Nabi

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान नबी ने ये उपलब्धि हासिल की.  ऐसा करने वाले नबी टी20 इंटनेशनल में दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. नबी पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में बल्ले से तो कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन गेंद से कमाल की गेंदबाजी करते हुए ये फखर जमान का विकेट लेते ही ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया. ऐसा करने वाले वो दुनिया के दूसरे दिग्गज बन चुके हैं. 

शाकिब के बाद ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी 

नबी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में अपने टी 20 करियर का 100वां विकेट हासिल कर लिया. इसके बाद वो 100 टी 20 विकेट और 2000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए और पहले अफगानी क्रिकेटर. इस मामले में नबर 1 पर बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं. उनके नाम टी20 क्रिकेट में 2551 रन और 149 विकेट हैं. नबी उनका रिकॉर्ड तोड़ने से बस थोड़ा ही पीछे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये रहा मैच का नतीजा

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम और जादरान सदिकुल्लाह अटल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेल टीम का स्कोर 170 के आसपास पहुंचा दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही. पाकिस्तान के बल्लेबाज 20 ओवर खेलते हुए 151 रन बना सके और मैच को 18 रनों से बुरी तरीके से हार गए. 

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर, एशिया कप में ये 3 खिलाड़ी मचाएंगे कोहराम!

नबी का टी20 करियर

 नबी ने अपने टी20 करियर की शुरुआत 1 फरवरी 2010 में की थी.  उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले अभी तक 135 मैचों की 124 पारियों में135.89 के स्ट्राइक रेट से 2246 रन बनाए. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रनों का रहा है. नबी ने अपने टी20 करियर में 6 अर्धशतक जड़े हैं. वहीं बात करें उनके बॉलिंग करियर की तो नबी ने 135 मैचों में 101 विकेट हासिल किए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट लेकर 10 रनों का रहा है.

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Nabi

Trending news

Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
breaking news live today
Flood Live Updates: हिमाचल से लेकर पंजाब तक 'जल प्रलय'...दिल्ली में यमुना बेकाबू, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बढ़ेंगी मुश्किल
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
;