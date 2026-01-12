Advertisement
trendingNow13072412
Hindi Newsक्रिकेट3 मैच 8 विकेट... 65 लाख की ऑलराउंडर RCB की ट्रंप कार्ड, WPL में बना दिया महारिकॉर्ड

3 मैच 8 विकेट... 65 लाख की ऑलराउंडर RCB की ट्रंप कार्ड, WPL में बना दिया महारिकॉर्ड

WPL 2026 में आरसीबी की टीम जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है. पहले मुंबई को शिकस्त देने के बाद इस टीम ने यूपी को भी 9 विकेट से रौंद डाला है. जीत से ज्यादा चर्चे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऑलराउंडर नादिन डी क्लार्क के हैं जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB
RCB

WPL 2026 में आरसीबी की टीम जीत के रथ पर सवार नजर आ रही है. पहले मुंबई को शिकस्त देने के बाद इस टीम ने यूपी को भी 9 विकेट से रौंद डाला है. जीत से ज्यादा चर्चे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ऑलराउंडर नादिन डी क्लार्क के हैं जिन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने अभी तक महज 3 मैच ही खेले हैं और विकेटों की झड़ी लगा दी है. मुंबई के खिलाफ मुकाबले में डी क्लार्क जीत की हीरो साबित हुई थीं. 

3 मैच में झटके 8 विकेट

पिछले सीजन में डेब्यू के बाद से डी क्लार्क का प्रदर्शन शानदार है. उन्होंने अभी तक 3 मैच में ही 8 विकेट हासिल कर लिए हैं. इसी के साथ नादिन डब्ल्यूपीएल करियर के शुरुआती 3 मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट हासिल करने के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. नादिन डी क्लार्क ने अब तक तीन मुकाबलों में 72 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 11.12 की औसत के साथ कुल 89 रन देकर 8 विकेट निकाले.

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर-1 पर कौन?

इस लिस्ट में सबसे ऊपर साइका इशाक हैं, जिन्होंने शुरुआती 3 मुकाबलों में 9 विकेट हासिल किए थे. नंदिनी शर्मा और सोफी एक्लेस्टोन 7-7 विकेट के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर मौजूद हैं. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए नंदिनी ने 11 जनवरी को गुजरात जायंट्स के विरुद्ध हैट्रिक ली थी. नंदिनी ने अब तक सिर्फ दो ही डब्ल्यूपीएल मैच खेले हैं. ऐसे में उनके पास इतिहास रचते हुए लिस्ट में शीर्ष पर पहुंचने का गोल्डन चांस होगा.

ये भी पढे़ं.. एक मैच से कोई सुपरस्टार... टीम इंडिया में आयुष बदोनी की एंट्री, गंभीर का बयान VIRAL

MI के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन

डी क्लार्क ने मुंबई के खिलाफ WPL 2026 के ओपनिंग मैच में बल्ले और गेंद से गदर काट दिया. उन्होंने इस मैच में 4 विकेट के साथ 64 रन की आतिशी बैटिंग की और अकेले दम पर टीम को जीत दिला दी. यूपी के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट झटके. आरसीबी की तरफ से डी क्लार्क ने डेब्यू किया था और मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने उन्हें 65 लाख रुपये देकर अपने खेमें में एक बार फिर शामिल किया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
DNA
अमेरिका और भारत के बीच अब हो जाएगी ट्रेड डील? US राजदूत ने जताई बड़ी उम्मीद
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
Asaduddin Owaisi
वो पाकिस्तान जाकर पूरा कर... हिजाब वाली PM वाले बयान पर संजय निरुपम का ओवैसी को जवाब
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
PM Modi
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ