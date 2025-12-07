Advertisement
trendingNow13032132
Hindi Newsक्रिकेट

'अरे यार...मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा'...रोहित शर्मा ने नहीं मानी विराट की ये बात...मैच के बाद का मजेदार Video हो गया वायरल

Rohit Sharma funny video: भारत और दक्षिण अफ्रीका के हुआ तीसरे वनडे टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम की. यहां हम आपके लिए मैच के बारे में नहीं, बल्कि मैच के बाद वायरल हुए उस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, जिसमें रोहित ने शर्मा ने कुछ ऐसा कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rohit Sharma
Rohit Sharma

Rohit Sharma funny video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जितना मैदान पर गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए पहचाने जाते हैं उतना ही वो मैदान के बाहर चिल रहते हैं. फैंस कई बार रोहित शर्मा का मजाकिया अंदाज देख चुके हैं. अब उनका एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जो भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच हुए तीसरे वनडे में मिली जीत के बाद का है. जैसे ही खिलाड़ी होटल पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ, जिससे सभी की हंसी छूट गई. रोहित ने विराट कोहली की एक बात नहीं मानी और कुछ ऐसा कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया...

टीम इंडिया ने  वनडे ससीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. तीसरे वनडे में 9 विकेट से मिली शानदार जीत के बाद टीम होटल में खिलाड़ियों के लिए जश्न का छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था. मुकाबले में शतक बनाने वाले यशस्वी जायसवाल को केक काटने के लिए कहा गया. यशस्वी ने केक काटा और सबसे पहले विराट कोहली को खिलाया. कोहली ने फिर उन्हें इशारे में कहा कि रोहित को भी खुलाओ. फिर जब जयासवाल केक लेकर हिटमैन की ओर बढ़े, तो रोहित ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा 'नहीं यार…फिर से मोटा हो जाऊंगा.'

विराट की बात भी नहीं मानी

वीडियो में दिख रहा है कि विराट कोहील ने भी रोहित से कहा कि ' केक कहा खा ले, लेकिन रोहित ने किसी की बात नहीं मानी और हंसते हुए वहां से निकल लिए.जब रोहित ने कहा कि नहीं यार फिर से मोटा हो जाऊंगा तो वहां मौजूद सभी खिलाड़ी हंस पड़े. यही छोटा सा मजेदार पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित ने क्यों नहीं खाया केक

दरअसल, रोहित शर्मा हाल के पिछले कुछ महीनों में खुद की फिटनेस पर काफी ध्यान दिया है. टी20 और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने करीब 10 किलो वजन कम किया था. वो 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी में जुटे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से कमाल दिखाने वाले रोहित चाहते हैं कि वो पूरी तरह फिट रहें. इसलिए उन्होंने केक नहीं खाया. उनका केके से दूरी बनाना फैंस को तुरंत समझ में आ गया.

रोहित-विराट ने किया कमाल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने 2 फिफ्टी के दम पर कुल 146 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 6 छक्के शामिल थे. आखिरी वनडे में उन्होंने 73 बॉल पर 75 रनों की पारी खेली. यह उनके वनडे करियर का 61वां अर्धशतक था, जिसमें दम पर रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20000 रन भी पूरे किए.वहीं कोहली ने इस सीरीज के तीन मैचों में 2 शतक और एक फिफ्टी के दम पर 302 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए.

ये भी पढ़ें: IND vs SA ODI: गेल, सचिन और ग्रीम स्मिथ का रिकॉर्ड स्वाहा तोड़ा...रोहित शर्मा ने इन 3 मामलों में रच दिया इतिहास

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SARohit Sharma

Trending news

ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
Parliament winter session
ऑफिस के बाद परेशान नहीं करे सकेगा बॉस... संसद में लाया गया 'डिसकनेक्ट' बिल क्या है?
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
Navjot Singh Sidhu
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे...पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
Goa Fire Incident
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा