नमन धीर ने बल्ले से फिर दिखाए तूफानी तेवर, 173 के बाद अब 95 रन की पारी, अमृतसर सूर्माज की लगातार तीसरी जीत

Sher-e-Punjab T20 League: अमृतसर सूर्माज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जालंधर वॉरियर्स को 9 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है. एक बार फिर टीम की जीत के हीरो नमन धीर रहे, जिन्होंने पिछली पारी में 173 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद अब 95 रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.
अमृतसर सूर्माज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 178/9 रन बनाए. टीम की पारी का सबसे बड़ा आकर्षण नमन धीर की विस्फोटक बल्लेबाजी रही. धीर ने महज 48 गेंदों में 95 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 6 चौके और 8 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 197.92 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए जालंधर के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा.
नमन धीर के लिए यह लगातार दूसरा शानदार प्रदर्शन है. इससे पहले पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया था कि सिर्फ 173 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. उस पारी में उन्होंने गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया था.
173 रन की उस धमाकेदार पारी के बाद अगले ही मुकाबले में 95 रन बनाना बताता है कि नमन धीर किस शानदार फॉर्म में हैं. लगातार दो मैचों में उनकी बल्लेबाजी ने अमृतसर की प्लेऑफ की उम्मीदों को नई ताकत दी है. इस मुकाबले में वो शतक से सिर्फ 5 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जालंधर वॉरियर्स की टीम ने मुकाबले को आसान नहीं होने दिया. रंदीप सिंह ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 28 और आर्यन यादव ने 26 रन का योगदान दिया. टीम ने लक्ष्य के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमृतसर के गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर वापसी कर ली.
जालंधर की टीम निर्धारित ओवरों में 169/8 रन ही बना सकी और अमृतसर ने मुकाबला 9 रन से अपने नाम कर लिया. अमृतसर की ओर से जैपार्टाप सिंह जोहल, आकाश पांडे और शुभम राणा ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं नमन धीर ने गेंद से भी योगदान देते हुए 1/15 का शानदार स्पेल किया.
इस जीत के बाद अमृतसर सूर्माज 7 मैचों में 8 अंक लेकर अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है. जालंधर के भी 8 अंक हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण अमृतसर आगे है. लगातार तीन जीत के बाद टीम अब टॉप-4 में जगह बनाने की मजबूत दावेदार बन गई है.
अब अमृतसर का लीग चरण का आखिरी मुकाबला 11 सितंबर, शुक्रवार को शाम 7 बजे मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में लुधियाना लायंस के खिलाफ होगा. नमन धीर की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस मुकाबले में भी सभी की निगाहें उन्हीं पर होंगी. 173 के बाद 95 रन, नमन धीर का बल्ला अब प्लेऑफ की टिकट लिखने को तैयार नजर आ रहा है.