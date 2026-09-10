नमन धीर ने बल्ले से फिर दिखाए तूफानी तेवर, 173 के बाद अब 95 रन की पारी, अमृतसर सूर्माज की लगातार तीसरी जीत

Sher-e-Punjab T20 League: अमृतसर सूर्माज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जालंधर वॉरियर्स को 9 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने प्लेऑफ की अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है. एक बार फिर टीम की जीत के हीरो नमन धीर रहे, जिन्होंने पिछली पारी में 173 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद अब 95 रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं.