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नमन धीर ने बल्ले से फिर दिखाए तूफानी तेवर, 173 के बाद अब 95 रन की पारी, अमृतसर सूर्माज की लगातार तीसरी जीत

Sher-e-Punjab T20 League: नमन धीर के लिए यह लगातार दूसरा शानदार प्रदर्शन है. इससे पहले पिछले मुकाबले में उन्होंने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया था कि सिर्फ 173 रन की मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. उस पारी में उन्होंने गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 10, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:48 PM IST
नमन धीर ने बल्ले से फिर दिखाए तूफानी तेवर, 173 के बाद अब 95 रन की पारी, अमृतसर सूर्माज की लगातार तीसरी जीत
Image Credit: नमन धीर ने बल्ले से फिर दिखाए तूफानी तेवर, 173 के बाद अब 95 रन की पारी

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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