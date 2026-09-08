28 चौके-छक्के, 173 रन... नमन धीर ने खोल दिया धागा, सभी भारतीयों से निकले आगे, बस 2 रन से बच गए क्रिस गेल

Sher-E-Punjab T20 League: शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के पहले सीजन का रोमांच जारी है. इस लीग में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह और अर्शदीप सिंह जैसे धाकड़ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मंगलवार (8 सितंबर) को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस के एक बल्लेबाज ने महफिल लूट ली. मोहाली किंग्स के खिलाफ मैच में अमृतसर सूरमास के कप्तान नमन धीर ने 173 रनों की तूफानी पारी खेली. वो टी20 में सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर नमन धीर ने इतिहास रच दिया.
शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में 173 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नमन धीर ने स्टार भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने इसी साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रन बनाए थे. राहुल को पीछे छोड़कर अब नमन धीर बतौर भारतीय किसी टी20 मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें कि आईपीएल में नमन धीर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं.
मोहाली किंग्स के गेंदबाजों की 'धागा खोल' पिटाई करते हुए नमन धीर ने 270.31 के स्ट्राइक रेट से महज 64 गेंदों पर 173 रन बनाए. इस पारी के दौरान उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के जड़े. कप्तान की इस पारी के दम पर अमृतसर सूरमास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 279 रनों का पहाड़ खड़ा किया. ओपनिंग बैटिंग करने आए नमन धीर ने 19वें ओवर तक मोहाली किंग्स के गेंदबाजों की धुनाई की. हालांकि, वो आखिरी ओवर में आउट हो गए. अगर वो 3 और रन बना लेते तो वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज क्रिस गेल का महारिकॉर्ड भी टूट जाता.
'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल के नाम T20 में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. आईपीएल में RCB की तरफ से खेलते हुए गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 175 रन बनाए थे. इसी पारी में उन्होंने 30 गेंदों पर शतक जड़ने का महारिकॉर्ड भी बनाया था. शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में 'शेर' की तरह दहाड़ते हुए नमन धीर ने 64 गेंदों पर 173 रन बनाए, लेकिन क्रिस गेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए.
क्रिस गेल (वेस्ट इंडीज): 175* (पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ, IPL 2013)
नमन धीर (भारत): 173 (मोहाली किंग्स के खिलाफ, शेर-ए-पंजाब टी20 लीग)
एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया): 172 (जिम्बाब्वे के खिलाफ, T20I 2018)
हमजा खान (रवांडा): 164* (आइवरी कोस्ट के खिलाफ, T20I 2026)
करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया): 164 (हंगरी के खिलाफ, T20I 2024)
हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान): 162* (आयरलैंड के खिलाफ, T20I 2019)
नमन धीर का टी20 करियर
26 वर्षीय नमन धीर की पहचान एक स्टाइलिश और ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती है. डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पंजाब टीम का अहम हिस्सा हैं. 2023-24 के सीजन में पंजाब को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में उनका अहम योगदान रहा था. नमन को स्टार भारतीय बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बहित हाई रेट करते हैं. नमन 2024 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं और उन्हें लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है. उन्होंने अब तक 62 टी20 मैचों में 26.00 की औसत और 160 के करीब के स्ट्राइक रेट से 1395 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.