28 चौके-छक्के, 173 रन... नमन धीर ने खोल दिया धागा, सभी भारतीयों से निकले आगे, बस 2 रन से बच गए क्रिस गेल

26 वर्षीय नमन धीर की पहचान एक स्टाइलिश और ताबड़तोड़ बल्लेबाज के रूप में होती है. डोमेस्टिक क्रिकेट में वो पंजाब टीम का अहम हिस्सा हैं. 2023-24 के सीजन में पंजाब को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में उनका अहम योगदान रहा था. नमन को स्टार भारतीय बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बहित हाई रेट करते हैं. नमन 2024 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं और उन्हें लगातार प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है. उन्होंने अब तक 62 टी20 मैचों में 26.00 की औसत और 160 के करीब के स्ट्राइक रेट से 1395 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल है.