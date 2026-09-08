Add Zee Business As A Preferred Source
App

28 चौके-छक्के, 173 रन... नमन धीर ने खोल दिया धागा, सभी भारतीयों से निकले आगे, बस 2 रन से बच गए क्रिस गेल

मोहाली किंग्स के गेंदबाजों की 'धागा खोल' पिटाई करते हुए नमन धीर ने 270.31 के स्ट्राइक रेट से महज 64 गेंदों पर 173 रन बनाए. इस पारी के दौरान उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के जड़े. वो महज दो रन से क्रिस गेल के महारिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए. गेल ने आईपीएल 2013 में 175 रनों की पारी खेली थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 08, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:01 PM IST
28 चौके-छक्के, 173 रन... नमन धीर ने खोल दिया धागा, सभी भारतीयों से निकले आगे, बस 2 रन से बच गए क्रिस गेल
Image Credit: नमन धीर ने बनाए 173 रन (X Photo)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Haryana में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच एक्शन में पुलिस, हांसी से 18 गिरफ्तार
2
3
4
5