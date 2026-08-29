क्रिकेट के मैदान पर हुआ तगड़ा उलटफेर, नामीबिया के हाथों बेइज्जत हुई साउथ अफ्रीकी टीम, कभी नहीं भूल पाएगी ये घाव

क्रिकेट के मैदान पर एक तगड़ा उलटफेर देखने को मिला है. नामीबिया की टीम ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हरा दिया है. विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर ट्राई-नेशन T20I सीरीज खेली जा रही है. इस ट्राई-नेशन T20I सीरीज में नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमों ने हिस्सा लिया है. नामीबिया की टीम ने शुक्रवार को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए ट्राई-नेशन T20I सीरीज के पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका को 18 रन से हराते हुए उलटफेर कर दिया है.
साउथ अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और नामीबिया की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. नामीबिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 163 रन बनाए और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 164 रनों का टारगेट दिया. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 145 रन ही बना पाई और यह मैच 18 रन से हार गई. नामीबिया के क्रिकेटर जोहान्स जोनाथन स्मिट को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. जोहान्स जोनाथन स्मिट ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके.
जोहान्स जोनाथन स्मिट के अलावा रूबेन ट्रम्पेलमैन ने भी तीन विकेट लेकर नामीबिया की जीत में अहम भूमिका निभाई. साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनके गेंदबाजों को इस फैसले का फायदा उठाने में मुश्किल हुई, क्योंकि नामीबिया के ओपनर्स, लॉरेन स्टेनकैंप और जान फ्रिलिंक ने 9.4 ओवर में 84 रन बनाए.
ब्योर्न फोर्टुइन के पहली साझेदारी तोड़ने से पहले लॉरेन स्टेनकैंप 41 रन तक पहुंच चुके थे और जान फ्रिलिंक ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 60 रन बनाए. इसके बाद नामीबिया कोई और बड़ी साझेदारी नहीं कर सका, लेकिन कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (19), एलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शेंक (13) और ट्रम्पेलमैन (12) के योगदान से मेजबान टीम 9 विकेट पर 163 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही, क्योंकि उनके दोनों ओपनर्स, जॉर्डन हरमन (7) और लुआन-ड्रे प्रेटोरियस (9), पहले चार ओवरों में ही आउट हो गए.
डेवाल्ड ब्रेविस ने 75 रन की शानदार पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे. जब साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 86 रन था, तो डुआन यानसेन क्रीज पर आए. डुआन यानसेन ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ 47 रन की साझेदारी की, जिससे आखिरी 13 गेंदों में जीत के लिए 31 रन की जरूरत रह गई. हालांकि, अहम सफलता तब मिली जब ट्रम्पेलमैन ने ब्रेविस को आउट कर दिया, जिससे साउथ अफ्रीका की उम्मीदें बहुत मुश्किल स्थिति में आ गईं. इसके बाद इरास्मस ने आखिरी ओवर में केवल तीन रन दिए और साउथ अफ्रीकी कप्तान फोर्टुइन को भी आउट कर दिया, जिससे नामीबिया की पकड़ मजबूत हो गई.
25 रन पर नाबाद रहे डुआन यानसेन ने आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर आठ रन बनाए और एक पल के लिए वापसी की उम्मीद जगा दी. हालांकि, स्मिट ने सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बाकी बल्लेबाजों को आउट किया और इस तरह नामीबिया की यादगार जीत पक्की कर दी. साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा योगदान डेवाल्ड ब्रेविस का रहा, जिन्होंने 75 रन बनाए. इसके अलावा दोहरे अंक तक पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ी डुआन यानसेन (25 नाबाद) और रुबिन हरमन (12) थे. साउथ अफ्रीका शनिवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अपने अगले मैच में वापसी करने की कोशिश करेगा.