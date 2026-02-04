Advertisement
trendingNow13098177
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! T20 वर्ल्ड कप में जिस टीम को कमजोर समझ रहे, उसने बना दिए 226 रन, मचा हड़कंप

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! T20 वर्ल्ड कप में जिस टीम को कमजोर समझ रहे, उसने बना दिए 226 रन, मचा हड़कंप

अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलता है तो इसे फॉरफिट माना जाएगा. आसान भाषा में समझें तो वॉकओवर के तहत टीम इंडिया के खाते में दो अंक जुड़ जाएंगे, वहीं नेट रन रेट में भी पाकिस्तान का भारी नुकसान होगा. पाकिस्तान ये दांव खेलने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ग्रुप में बाकी टीमों को हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो इस जाल में बुरी तरह फंस सकता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! T20 वर्ल्ड कप में जिस टीम को कमजोर समझ रहे, उसने बना दिए 226 रन, मचा हड़कंप

T20 World Cup 2026 Warm Matches: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सभी टीमें वॉर्म अप मैच के जरिए अपने-अपने हथियारों को मजबूत करने में जुटी है. बुधवार को बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 में खेले गए मुकाबले में नामिबिया ने ऐसा खेल दिखाया, जिसे देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई होगी. पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगी. पाक अगर इसी फैसले पर अटल रहा तो टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही उनका पत्ता कट सकता है.

अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ नहीं खेलता है तो इसे फॉरफिट माना जाएगा. आसान भाषा में समझें तो वॉकओवर के तहत टीम इंडिया के खाते में दो अंक जुड़ जाएंगे, वहीं नेट रन रेट में भी पाकिस्तान का भारी नुकसान होगा. पाकिस्तान ये दांव खेलने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ग्रुप में बाकी टीमों को हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो इस जाल में बुरी तरह फंस सकता है.

नामीबिया बनेगा पाकिस्तान के लिए खतरा?

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान को भारत, नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. 7 फरवरी को ओपनिंग मैच में उनका सामना नीदरलैंड से होगा. इसके बाद 10 फरवरी को सलमान आगा की टीम USA से भिड़ेगी, जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था. 15 फरवरी को भारत से टक्कर है. मौजूदा स्थिति को देखें तो पाकिस्तान ये मैच खेलने से इनकार कर सकता है. ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाक का मुकाब ला नामीबिया से होगा, जो USA की तरह पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है.

बुधवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ वॉर्म अप मैच में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बना दिए. जान फ्रायलिंक ने 44 गेंदों पर 88 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं उनके साथी ओपनर लॉरेन स्टीनकम्प ने भी 24 गेंद पर 51 रन बनाए. नामीबिया की टीम ने बता दिया कि उन्हें हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है. ऊपर से पाकिस्तान पर एक मैच कम खेलने के कारण काफी दबाव रहेगा. दबाव में बिखरना पाक टीम की पुरानी आदत है.

ये भी पढ़ें: संजू सैमसन का कट गया पत्ता, सूर्यकुमार यादव ने किया कन्फर्म, T20 वर्ल्ड कप में 'AI' मचाएंगे तबाही!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल