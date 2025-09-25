टेस्ट टीम में इस खूंखार बल्लेबाज की अचानक हुई एंट्री, 'वनडे' में रोहित की 264 रन की पारी का तोड़ा था महारिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए BCCI के सेलेक्टर्स ने अचानक एक खूंखार बल्लेबाज को भारत की टेस्ट टीम में चुन लिया है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. जिस बल्लेबाज को भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला है, वह 'वनडे' में रोहित शर्मा की पारी का महारिकॉर्ड तोड़ चुका है.

टेस्ट टीम में इस खूंखार बल्लेबाज की अचानक हुई एंट्री

BCCI के सेलेक्टर्स ने तमिलनाडु के 29 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन को भारत की टेस्ट टीम में चुना है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नारायण जगदीशन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने विकेटकीपर के रूप में चुना है. नारायण जगदीशन एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जो तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी हिस्सा रहे हैं. नारायण जगदीशन ने साल 2016 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था.

'वनडे' में रोहित की 264 रन की पारी का तोड़ा था महारिकॉर्ड

'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है. नारायण जगदीशन ने बेंगलुरु में 21 नवंबर 2022 को 'वनडे क्रिकेट' यानी 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली. नारायण जगदीशन की यह पारी 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. नारायण जगदीशन ने इस मैच में 196.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 25 चौके और 15 छक्के लगाए थे. वहीं, रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया.

नारायण जगदीशन के रिकॉर्ड्स

नारायण जगदीशन ने तमिलनाडु के लिए 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 50.49 की औसत से 3686 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 321 रन है. 64 LIST-A मैचों में नारायण जगदीशन ने 46.23 की औसत से 2728 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं. LIST-A क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 277 रन है. 66 टी20 मैचों में नारायण जगदीशन ने 31.38 की औसत से 1475 रन बनाए हैं, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 88 रन है. डोमेस्टिक क्रिकेट में नारायण जगदीशन ने 209 कैच लपकने के अलावा 29 बार स्टंपिंग भी की है. नारायण जगदीशन ने 13 IPL मैचों में 162 रन बनाए हैं. 2024-25 के रणजी ट्रॉफी सीजन में नारायण जगदीशन ने तमिलनाडु के लिए आठ मैचों में 674 रन बनाए थे. उनका बल्लेबाजी औसत 56.16 रहा और उन्होंने पांच अर्धशतक लगाने के अलावा दो बार 100 रन का आंकड़ा पार किया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.