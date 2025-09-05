दर्दनाक! 341 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रनआउट ने कुरेदा पुराना जख्म, महज 3 रन से चूका दोहरा शतक
दर्दनाक! 341 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रनआउट ने कुरेदा पुराना जख्म, महज 3 रन से चूका दोहरा शतक

दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच जारी सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे दिन एक बल्लेबाज का तब दिल टूट गया, जब वह महज तीन रन से दोहरा शतक चूक गया. रन आउट ने इस स्टार बल्लेबाज को मायूस कर दिया. रन आउट ने उनके पुराने जख्म भी कुरेदने का काम किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:57 PM IST
दर्दनाक! 341 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रनआउट ने कुरेदा पुराना जख्म, महज 3 रन से चूका दोहरा शतक

दलीप ट्रॉफी में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच जारी सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे दिन एक बल्लेबाज का तब दिल टूट गया, जब वह महज तीन रन से दोहरा शतक चूक गया. रन आउट होने के चलते इस स्टार बल्लेबाज को मायूस होना पड़ा. इस रन आउट ने उनके पुराने जख्म भी कुरेदने का काम किया. दरअसल, यह हुआ तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन के साथ, जिन्होंने पहले दिन शानदार बैटिंग करते हुए शतक ठोका था और नाबाद रहे थे. दूसरे दिन भी उन्होंने शानदार लय में बैटिंग करते हुए खुद को दोहरे शतक से बेहद करीब पहुंचाया, लेकिन तीन रन पहले रन आउट हो गए.

रन आउट ने तोड़ा दिल

नारायण जगदीशन ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड-1 पर खेले जा रहे सेमीफाइनल में उत्तर जोन के खिलाफ नॉर्थ जोन के बैटिंग अटैक की अगुवाई की. 29 साल के इस बल्लेबाज ने पहले दिन तन्मय अग्रवाल के साथ शतकीय साझेदारी की और फिर दूसरे विकेट के लिए देवदत्त पडिक्कल के साथ इसे दोहराया. अपने पहले दिन के कारनामों के बाद वह अंशुल कंबोज और फॉर्म में चल रहे औकीब नबी के सारे प्लान को ध्वस्त करते हुए अपने दोहरे शतक का जश्न मनाने के लिए तैयार दिख रहे थे. हालांकि, निशांत संधू ने रन आउट करके उनका दिल तोड़ दिया. जगदीशन की पारी 352 गेंदों में 16 चौके और दो छक्के के साथ खत्म हुई.

ये भी पढ़ें: भारत-ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं... ये टीम बनेगी 2027 वर्ल्ड कप की चैंपियन, दिग्गज की बड़ी भविष्यवाणी

रन आउट ने कुरेदा 2020 का जख्म

इस रन आउट ने नारायण जगदीशन का 2020 वाला जख्म कुरेदने के काम किया. दरअसल, यह बल्लेबाज दोहरा शतक पूरा करने से चंद रन पहले आउट हो गया था. उस समय जगदीशन 17 रन पहले आउट हो गए थे. हालांकि, अब जगदीशन के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीसरा 200+ स्कोर बनाने का मौका था, लेकिन मिस कर गए. 2024 में उन्होंने नाबाद 245 रनों की पारी खेलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक जमाया था. इसके एक हफ्ते बाद उन्होंने 321 रनों की विशाल पारी खेली और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तमिलनाडु के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बने.

साउथ जोन ने बोर्ड पर लगाए 536 रन

भले ही जगदीशन दोहरा शतक नहीं जमा पाए, लेकिन उनकी 197 रन की पारी के दम पर पहली पारी में साउथ जोन ने 536 रन का स्कोर खड़ा किया है. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 57 रन बनाए. रिकी भुई और तनय त्यागराजन ने भी अर्धशतक ठोके. भुई ने 54 रन तो त्यागराजन ने 58 रन की पारी खेली. नॉर्थ जोन के लिए निशांत संधू ने पंजा खोला. उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की और 5 विकेट चटकाए. अंशुल कंबोज को दो विकेट मिले.

author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Narayan Jagadeesan

;