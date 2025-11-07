Advertisement
trendingNow12991793
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित की 264 रन की पारी का प्रचंड रिकॉर्ड ध्वस्त, 'वनडे' में इस बल्लेबाज ने बनाया असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और 'वनडे क्रिकेट' में 277 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 07, 2025, 05:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित की 264 रन की पारी का प्रचंड रिकॉर्ड ध्वस्त, 'वनडे' में इस बल्लेबाज ने बनाया असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के एक खूंखार बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैदान पर भीषण तबाही मचाई और 'वनडे क्रिकेट' में 277 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि भारत के एक अन्य बल्लेबाज के नाम पर दर्ज है.

इस बल्लेबाज ने किया ये असंभव कारनामा

भारत के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने बेंगलुरु में 21 नवंबर 2022 को 'वनडे क्रिकेट' यानी 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली. नारायण जगदीशन की यह पारी 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित की 264 रन की पारी का महारिकॉर्ड टूटा

नारायण जगदीशन ने इस मैच में 196.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 25 चौके और 15 छक्के लगाए. नारायण जगदीशन ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि अरुणाचल प्रदेश टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए. 50 ओवर के फॉर्मेट में नारायण जगदीशन ने एलिस्टेयर ब्राउन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था. एलिस्टेयर ब्राउन ने साल 2002 में ओवल में सरे के लिए एक LIST-A मैच में ग्लैमरगन के खिलाफ 268 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने एक भारतीय बल्लेबाज के सर्वोच्च लिस्ट ए स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया. रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया.

नारायण जगदीशन की टीम ने ठोके 506 रन

नारायण जगदीशन की टीम तमिलनाडु ने इस मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन बोर्ड पर लगा दिए. तमिलनाडु के लिए सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 102 गेंदों में 154 रन बनाए. वहीं, नारायण जगदीशन ने 141 गेंदों में 277 रनों की पारी खेली. तमिलनाडु के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 416 रनों की साझेदारी की.

50 ओवर की क्रिकेट (वनडे) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी

1. नारायण जगदीशन - 277 रन विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश (बेंगलुरु 2022)

2. एलिस्टेयर ब्राउन - 268 रन विरुद्ध ग्लैमरगन (लंदन 2002)

3. रोहित शर्मा - 264 रन विरुद्ध श्रीलंका (कोलकाता 2014)

4. डार्शी शॉर्ट - 257 रन विरुद्ध क्वींसलैंड (सिडनी 2018)

5. शिखर धवन - 248 रन विरुद्ध साउथ अफ्रीका-A (प्रिटोरिया 2013)

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

world record

Trending news

'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़