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Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया में डेब्यू के लिए तरस रहा ये विस्फोटक बल्लेबाज, वनडे में तोड़ चुका रोहित की 264 रन की पारी का महारिकॉर्ड

टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तरस रहा ये विस्फोटक बल्लेबाज, 'वनडे' में तोड़ चुका रोहित की 264 रन की पारी का महारिकॉर्ड

भारत का एक बदनसीब बल्लेबाज ऐसा है, जो टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तरस रहा है. यह टैलेंटेड क्रिकेटर पिछले कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन उसे भारतीय टीम के लिए टेस्ट, ODI और T20I किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिल रहा है. यह क्रिकेटर 'वनडे' में रोहित शर्मा की 264 रन की ऐतिहासिक पारी का महारिकॉर्ड भी तोड़ चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 23, 2026, 11:17 PM IST
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भारत का एक बदनसीब बल्लेबाज ऐसा है, जो टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तरस रहा है. यह टैलेंटेड क्रिकेटर पिछले कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन उसे भारतीय टीम के लिए टेस्ट, ODI और T20I किसी भी फॉर्मेट में इंटरनेशनल डेब्यू का मौका नहीं मिल रहा है. यह क्रिकेटर 'वनडे' में रोहित शर्मा की 264 रन की ऐतिहासिक पारी का महारिकॉर्ड भी तोड़ चुका है. 'हुनर की खान' होने के बावजूद इस क्रिकेटर के साथ जबरदस्त नाइंसाफी हो रही है.

'वनडे' में तोड़ चुका रोहित की 264 रन की पारी का महारिकॉर्ड

नारायण जगदीशन एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, जो तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. नारायण जगदीशन 'वनडे' में रोहित शर्मा की 264 रन की ऐतिहासिक पारी का महारिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. 'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम नहीं, बल्कि नारायण जगदीशन के नाम पर दर्ज है. नारायण जगदीशन ने बेंगलुरु में 21 नवंबर 2022 को 'वनडे क्रिकेट' यानी 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली थी.

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सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

नारायण जगदीशन की यह पारी 50 ओवर फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. नारायण जगदीशन ने इस मैच में 196.45 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 25 चौके और 15 छक्के लगाए थे. वहीं, रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया. नारायण जगदीशन ने तमिलनाडु के लिए 59 फर्स्ट क्लास मैचों में 46.57 की औसत से 3866 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 321 रन है.

'हुनर की खान'

71 LIST-A मैचों में नारायण जगदीशन ने 47.34 की औसत से 3125 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं. LIST-A क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 277 रन है. 73 टी20 मैचों में नारायण जगदीशन ने 31.43 की औसत से 1666 रन बनाए हैं, जिसमें 11 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 क्रिकेट में नारायण जगदीशन का हाईएस्ट स्कोर 88 रन है. डोमेस्टिक क्रिकेट में नारायण जगदीशन ने 232 कैच लपकने के अलावा 33 बार स्टंपिंग भी की है. नारायण जगदीशन ने 13 IPL मैचों में 162 रन बनाए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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