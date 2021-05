Harley Davidson पर बैठकर Navdeep Saini ने उड़ाया गर्दा, Fan बोले- 'ज्यादा हीरो मत बन'

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के क्रिकेटर नवदीप सैनी (Navdeep Saini) अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन उन्होंने ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसको लेकर उनकी काफी फजीहत हो रही है.

सैनी ने उड़ाया गर्दा

नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो हार्ले डेविडसन (Harley Davidson) मोटरबाइक सवार हैं, और एक्सीलेरेटर देते हुए धूल उड़ा रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'बाइक पर मेरा साथ दो और खौफ को महसूस करो.'

Accompany me on my bike to feel the fear @harleydavidson pic.twitter.com/iosa8wS2ya — Navdeep Saini (@navdeepsaini96) May 30, 2021

ट्विटर पर फैंस ने किया ट्रोल

ट्विटर यूजर्स को नवदीप सैनी (Navdeep Saini) की ये हरकत बेहद नागवार गुजरी. फैंस ने उनको जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिए. एक शख्स ने लिखा, 'ज्यादा हीरो मत बन.' दूसरे ने कहा, अपने खेल पर फोकस करो. आइए नजर डालने हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Maine socha pichle saal pace dekh ke ye steyn Jaisa banega. Lekin bhai ye tho male dinchak Pooja nikhala — Ash (@Ashwasmaran) May 30, 2021

Isse bolte hai "Desi Steam Bath" Someone pls add the song "Desi-Desi na bolya Kar" in background — CA Prem (@nawaabshahab) May 30, 2021

I saved this tweet , ab agar diwali pe gyan diya tho — Parvesh || (@ParveshIsGreat) May 30, 2021

30 rupae ki pepsi

Apna dinda sexy — Abhinav (@Kohlityforlife) May 30, 2021

Bhai fatfati se style

Mai bhi Papa ke splendor se ye cheez krunga Shayad Cricketer ban jau — (Masked) (@HarshRo45__) May 30, 2021

heard you were the most economical bowler? take a ride? — snigdha (@nautankimatkaro) May 30, 2021

Someone from Environment team please check is this allowed as pollution level might get high due to this..if this was done by any normal.person tab kya allowed tha — Ajay Roy Choudhary (@ajayroyjamshedp) May 30, 2021

Jyada hero mat ban be, av 2 saal bhi nahi huye select huye. — Prayag (@theprayagtiwari) May 30, 2021