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भगवा जर्सी पर बवाल, हॉकी इंडिया का सहारा बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया विरोध, कहा- ये दुखद है..

FIH हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं. नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी का एक ऐसा बदलाव किया कि बखेड़ा ही खड़ा हो गया. पहले भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपनी पारंपरिक नीली किट पहनती थी, लेकिन अब भगवा में नजर आएंगी. इस मुद्दे पर अब पूर्व मुख्यमंत्री ने भी तीखा बयान दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 31, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:37 AM IST
भगवा जर्सी पर बवाल, हॉकी इंडिया का सहारा बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया विरोध, कहा- ये दुखद है..
Image Credit: Hockey India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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