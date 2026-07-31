भगवा जर्सी पर बवाल, हॉकी इंडिया का सहारा बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया विरोध, कहा- ये दुखद है..

पटनायक ने एक्स पर लिखा, "मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का मशहूर रंग बदलकर भगवा कर दिया गया है. भारतीय हॉकी टीम का नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है. यह देश की खेल विरासत से जुड़ी एक भावना है. दशकों से, इस रंग ने हमें उम्मीद जीत, हार और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश में एक साथ जोड़े रखा है. हम नीली जर्सी पहने खिलाड़ियों के साथ रोए है, हंसे हैं, जश्न मनाया है और गर्व महसूस किया है. नीली जर्सी पहनकर हमारी टीमों ने ओलंपिक मेडल जीते हैं और दुनिया के मंच पर राष्ट्रगान बजा है. नीला रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से आया है. यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और पहचान का प्रतीक है. नीला रंग हर भारतीय का है."