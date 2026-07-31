भगवा जर्सी पर बवाल, हॉकी इंडिया का सहारा बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ने भी किया विरोध, कहा- ये दुखद है..

नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं. इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय हॉकी का एक ऐसा बदलाव किया कि बखेड़ा ही खड़ा हो गया. पहले भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपनी पारंपरिक नीली किट पहनती थी, लेकिन अब भगवा में नजर आएंगी. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस चरम पर दिखी और मुद्दा तूल पकड़ गया. अब उस पूर्व मुख्यमंत्री ने भी हॉकी इंडिया का विरोध किया है, जिसने तीखा बयान दिया है. उन्होंने इसका डंके की चोट पर विरोध किया, जिससे ये मुद्दा और भी गर्म हो गया है.
बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तीखा बयान दिया है. उन्होंने आलोचना करते हुए की यह राष्ट्रीय खेल प्रतीक का राजनीतिकरण करने और देश की खेल विरासत को मिटाने की कोशिश है. 'X' पर उन्होंने एक पोस्ट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. आपको बता दें, जब कोई हॉकी टीम का स्पॉन्सर नहीं बनना चाहता था, ऐसे मुश्किल समय में नवीन पटनायक हॉकी इंडिया का सहारा बने थे. उस समय पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री थे. उनका राज्य मुख्य स्पॉन्सर बना था.'
पटनायक ने एक्स पर लिखा, "मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का मशहूर रंग बदलकर भगवा कर दिया गया है. भारतीय हॉकी टीम का नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है. यह देश की खेल विरासत से जुड़ी एक भावना है. दशकों से, इस रंग ने हमें उम्मीद जीत, हार और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन की कोशिश में एक साथ जोड़े रखा है. हम नीली जर्सी पहने खिलाड़ियों के साथ रोए है, हंसे हैं, जश्न मनाया है और गर्व महसूस किया है. नीली जर्सी पहनकर हमारी टीमों ने ओलंपिक मेडल जीते हैं और दुनिया के मंच पर राष्ट्रगान बजा है. नीला रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से आया है. यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और पहचान का प्रतीक है. नीला रंग हर भारतीय का है."
उन्होंने आगे लिखा, "हमारी नीली जर्सी हमारे लिए वैसी ही है जैसी अर्जेंटीना के लिए मशहूर धारियां और ब्राजील के लिए पीली जर्सी है. यह हमारी सामूहिक यादों में बसा हुआ है. इस रंग में कोई भी बदलाव हमारी अनमोल खेल विरासत को मिटाने की एक भद्दी कोशिश है. राष्ट्रीय प्रतीक हमें जोड़ने के लिए होते हैं, न कि बांटने के लिए."
हरमनप्रीत सिंह ने इसे कोई विवाद नहीं बताया. उन्होंने कहा, "कोई समस्या नहीं है. हम इस बारे में हो रही बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जिस पर हमें देना चाहिए यह टीम और कोच का मिलकर लिया गया फैसला था. बदलाव जरूरी हैं, हमने आज नई जर्सी में एक मैच खेला और पिच पर खिलाड़ियों को पहचानना और बेहतर तालमेल बिठाना आसान था."