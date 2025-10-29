'नहीं लगा था वह चल पाएंगे..' पंत के एक्सीडेंट को याद कर भावुक हुए पूर्व क्रिकेटर, हादसे के बाद खो दी थी उम्मीद

Rishabh Pant: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत साल 2022 में एक भयावह कार हादसे का शिकार हुए थे. जिसके बाद कई महीनों तक वह क्रिकेट से दूर रहे. लेकिन उन्होंने वापसी के बाद एक धांसू कमबैक किया और युवाओं के लिए बड़ा उदाहरण साबित हुए. अब पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके भयावह हादसे को याद किया है. उनके कमबैक को याद करते हुए सिद्धू ने पंत की खूब तारीफ की है. कुछ महीनों पहले पंत एक बार फिर चोटिल हुए थे, लेकिन उस इंजरी के बाद कमबैक के लिए तैयार हैं. 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका A के खिलाफ चार दिवसीय मैच में इंडिया A की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.

क्या बोले सिद्धू?

स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए सिद्धू ने कहा, 'ऋषभ पंत एक फीनिक्स की तरह हैं जो राख से उठे हैं. किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह (एक्सीडेंट के बाद) फिर से चल पाएंगे. उनकी निडरता देखिए, उन्होंने जो असाधारण काम किया है, उसे देखिए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से बल्लेबाजी की, इंग्लैंड में जो मैच उन्होंने हमें जिताए वह कमाल है. जो एटीट्यूड वह अपने दिल में रखते हैं, वही ऋषभ पंत को परिभाषित करता है.'

उन्हें देखकर काफी खुशी होती है

उन्होंने आगे कहा, 'वह उन बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है. उन्हें देखकर खुशी होती है. ऋषभ पंत ने सभी को सिखाया है कि जीवन में मुश्किलों से कैसे निपटना है.' पंत ने हाल ही में दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मैच में हिस्सा लिया था, जो 25 से 28 अक्टूबर तक खेला गया था. इंग्लैंड दौरे पर पंत ने अपनी बहादुरी से सभी का दिल जीत लिया था.

इंग्लैंड टूर पर चोटिल हुए थे पंत

इंग्लैंड दौरे पर पंत ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीता था. लेकिन एक मैच में उनके पैर में चोट लगी. लेकिन इसके बावजूद वह लंगड़ाते हुए मैदान पर उतरे और शानदार फिफ्टी ठोकी. लेकिन इस मैच के बाद वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे से इंजरी के चलते बाहर हो गए थे. लेकिन कमबैक के लिए तैयार हैं.