'भगवान... कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट से वापस लाओ', दिग्गज क्रिकेटर ने कही दिल की बात, विराट की फिटनेस को बताया 20 साल के लड़के जैसी

भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. दिग्गज ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात बताई है. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर भगवान उन्हें एक विश मांगने के लिए कहते तो वह क्या मांगते. बता दें कि पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के लिए 51 टेस्ट मैचों में 42.13 की औसत से 3202 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं.

दिग्गज क्रिकेटर ने कही दिल की बात

नवजोत सिंह सिद्धू ने इसके अलावा 136 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए 37.08 की औसत से 4413 रन बनाए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने वनडे इंटरनेशनल में 6 शतक और 33 अर्धशतक जड़े हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली को लेकर एक इमोशनल पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी मचा रखी है.

'भगवान... कोहली को रिटायरमेंट से वापस लाओ'

नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'अगर भगवान मुझे एक विश देते, तो मैं कहता कि कोहली को उनके रिटायरमेंट से वापस लाओ और उनसे टेस्ट क्रिकेट खिलवाओ. 1.5 अरब लोगों के देश को इससे ज्यादा खुशी और जोश किसी और चीज से नहीं मिलेगा! उनकी (विराट कोहली)फिटनेस 20 साल के लड़के जैसी है - वह खुद 24 कैरेट सोने के हैं.'

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली

बता दें कि विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब भारत का यह धाकड़ बल्लेबाज सिर्फ वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही खेलता है. विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 30 शतक और 31 अर्धशतक भी लगाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने अभी तक 308 मैचों में 58.46 की औसत से 14557 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान वनडे में 53 शतक और 76 अर्धशतक जमाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने 1 शतक और 38 अर्धशतकों की मदद से 4188 रन बनाए हैं.