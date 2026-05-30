30 गेंद पर 50 रन की दरकार, किन 5 गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार? बुमराह नहीं इस बॉलर को देंगे आखिरी ओवर

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रविवार, 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले ब्लॉकबस्टर मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. फाइनल मुकाबले से पहले RCB के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने उन 5 खिलाड़ियों का चयन किया है, जो उनके हिसाब से आखिरी 5 ओवर में 50 रनों का बचाव करने में सफल हो सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि भुवी ने टीम इंडिया के प्रीमियम पेसर जसप्रीत बुमराह को नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा पर आखिरी ओवर डालने का दांव लगाया है.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मैच से पहले भुवनेश्वर कुमार के साथ मजेदार बातचीत में ये सवाल पूछा गया. उन्हें कहा गया कि अगर 5 ओवर में 50 रन की दरकार है तो आप किन 5 गेंदबाजों से 1-1 ओवर करवाना चाहेंगे और कब? भुवी ने T20 क्रिकेट में डेथ स्पेशलिस्ट माने जाने वाले 5 खिलाड़ियों का चुनाव किया.

16वां ओवर: सुनील नरेन

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भुवनेश्वर कुमार ने पहला नाम आईपीएल में 200 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज सुनील नरेन का लिया. भुवी ने कहा कि मैं नरेन से 16वां ओवर डालने को कहूंगा. नरेन के नाम ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 628 विकेट हैं और उनका इकॉनमी रेट महज 6.17 है.

17वां ओवर: जोश हेजलवुड

भुवनेश्वर कुमार ने 17वां ओवर के लिए RCB टीम में मौजूद अपने साथी पेसर जोश हेजलवुड पर दांव लगाया. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शुरुआत के साथ-साथ डेथ ओवरों के भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो जोश हेजलवुड ने 7.80 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट चटकाए हैं.

18वां ओवर: मिचेल स्टार्क

भुवनेश्वर कुमार ने 18वें ओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क को चुना. आईपीएल 2026 में स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे. वो विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं. डेथ ओवर में कम रन देकर विकेट निकालने में स्टार्क माहिर हैं. अनुभवी पेसर ने टी20 क्रिकेट में अब तक 8.01 की इकॉनमी रेट से 228 विकेट चटकाए हैं.

19वां ओवर: जसप्रीत बुमराह

भुवनेश्वर कुमार की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह इकलौते भारतीय गेंदबाज रहे. उन्होंने 19वां ओवर डालने की जिम्मेदारी बुमराह को दी. बुमराह इस समय डेथ ओवरों के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं. उनके यॉर्कर्स और स्लो गेंदों के सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं. बुमराह ने T20 क्रिकेट में अब तक 6.98 की शानदार इकॉनमी रेट से 349 विकेट चटकाए हैं.

20वां ओवर: ईशान मलिंगा

भुवनेश्वर कुमार ने सबसे मुश्किल ओवर यानी आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे श्रीलंकन पेसर ईशान मलिंगा को दी. ईशान ने इस सीजन अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. दाएं हाथ के पेसर ने टी20 क्रिकेट में 8.78 की इकॉनमी रेट से 72 विकेट चटकाए हैं.

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