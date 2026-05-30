Advertisement
trendingNow13233475
Hindi Newsक्रिकेट30 गेंद पर 50 रन की दरकार, किन 5 गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार? बुमराह नहीं इस बॉलर को देंगे आखिरी ओवर

30 गेंद पर 50 रन की दरकार, किन 5 गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार? बुमराह नहीं इस बॉलर को देंगे आखिरी ओवर

RCB के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने उन 5 खिलाड़ियों का चयन किया है, जो उनके हिसाब से आखिरी 5 ओवर में 50 रनों का बचाव करने में सफल हो सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि भुवी ने टीम इंडिया के प्रीमियम पेसर जसप्रीत बुमराह को नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा पर आखिरी ओवर डालने का दांव लगाया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 30, 2026, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 गेंद पर 50 रन की दरकार, किन 5 गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे भुवनेश्वर? (Photo: @ipl/bcci)
30 गेंद पर 50 रन की दरकार, किन 5 गेंदबाजों पर दांव लगाएंगे भुवनेश्वर? (Photo: @ipl/bcci)

आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रविवार, 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले ब्लॉकबस्टर मैच को लेकर फैंस का जोश हाई है. फाइनल मुकाबले से पहले RCB के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने उन 5 खिलाड़ियों का चयन किया है, जो उनके हिसाब से आखिरी 5 ओवर में 50 रनों का बचाव करने में सफल हो सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि भुवी ने टीम इंडिया के प्रीमियम पेसर जसप्रीत बुमराह को नहीं बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा पर आखिरी ओवर डालने का दांव लगाया है.

गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल मैच से पहले भुवनेश्वर कुमार के साथ मजेदार बातचीत में ये सवाल पूछा गया. उन्हें कहा गया कि अगर 5 ओवर में 50 रन की दरकार है तो आप किन 5 गेंदबाजों से 1-1 ओवर करवाना चाहेंगे और कब? भुवी ने T20 क्रिकेट में डेथ स्पेशलिस्ट माने जाने वाले 5 खिलाड़ियों का चुनाव किया.

16वां ओवर: सुनील नरेन 

Add Zee News as a Preferred Source

भुवनेश्वर कुमार ने पहला नाम आईपीएल में 200 से अधिक विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज सुनील नरेन का लिया. भुवी ने कहा कि मैं नरेन से 16वां ओवर डालने को कहूंगा. नरेन के नाम ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 628 विकेट हैं और उनका इकॉनमी रेट महज 6.17 है.

17वां ओवर: जोश हेजलवुड

भुवनेश्वर कुमार ने 17वां ओवर के लिए RCB टीम में मौजूद अपने साथी पेसर जोश हेजलवुड पर दांव लगाया. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शुरुआत के साथ-साथ डेथ ओवरों के भी स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो जोश हेजलवुड ने 7.80 की इकॉनमी रेट से 183 विकेट चटकाए हैं.

18वां ओवर: मिचेल स्टार्क

भुवनेश्वर कुमार ने 18वें ओवर के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क को चुना. आईपीएल 2026 में स्टार्क दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा थे. वो विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं. डेथ ओवर में कम रन देकर विकेट निकालने में स्टार्क माहिर हैं. अनुभवी पेसर ने टी20 क्रिकेट में अब तक 8.01 की इकॉनमी रेट से 228 विकेट चटकाए हैं.

19वां ओवर: जसप्रीत बुमराह

भुवनेश्वर कुमार की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह इकलौते भारतीय गेंदबाज रहे. उन्होंने 19वां ओवर डालने की जिम्मेदारी बुमराह को दी. बुमराह इस समय डेथ ओवरों के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं. उनके यॉर्कर्स और स्लो गेंदों के सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं. बुमराह ने T20 क्रिकेट में अब तक 6.98 की शानदार इकॉनमी रेट से 349 विकेट चटकाए हैं.

20वां ओवर: ईशान मलिंगा

भुवनेश्वर कुमार ने सबसे मुश्किल ओवर यानी आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे श्रीलंकन पेसर ईशान मलिंगा को दी. ईशान ने इस सीजन अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. दाएं हाथ के पेसर ने टी20 क्रिकेट में 8.78 की इकॉनमी रेट से 72 विकेट चटकाए हैं.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Final: शुभमन गिल या विराट कोहली... आईपीएल फाइनल में दोनों में से किसका रिकॉर्ड बेहतर?

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026cricket

Trending news

अभिषेक पर हमले से भड़कीं ममता, साथ में पुलिस न होने पर विपक्ष ने भी BJP को घेरा
Abhishek Banerjee
अभिषेक पर हमले से भड़कीं ममता, साथ में पुलिस न होने पर विपक्ष ने भी BJP को घेरा
UP में 2027 के कांटे हटाने के लिए क्या कर रही BJP? धीरे-धीरे बुन रही जीत का रोडमैप
up
UP में 2027 के कांटे हटाने के लिए क्या कर रही BJP? धीरे-धीरे बुन रही जीत का रोडमैप
अचानक बज उठा फोन में 'सायरन', मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
Thunderstorm alert
अचानक बज उठा फोन में 'सायरन', मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
Manali Rohtang road
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
Abhishek Banerjee
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
डीके शिवकुमार के नाम पर लगी मुहर, राज्यपाल से मिल सरकार बनाने का दावा पेश किया
Karnataka CM
डीके शिवकुमार के नाम पर लगी मुहर, राज्यपाल से मिल सरकार बनाने का दावा पेश किया
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
Indus Waters Treaty
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
Delhi news
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद