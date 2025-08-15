नीरज चोपड़ा की वाइफ ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला, 1.4 करोड़ का ऑफर भी ठुकराया, पिता का खुलासा
नीरज चोपड़ा की वाइफ ने शादी के बाद लिया बड़ा फैसला, 1.4 करोड़ का ऑफर भी ठुकराया, पिता का खुलासा

भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने जनवरी 2025 में शादी की थी. उन्होंने हिमानी मोर के साथ करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में सात फेरे लिए थे. नीरज की पत्नी हिमानी मोर ने शादी के बाद चौंकाने वाला फैसला किया. उनके पिता ने उनके इस फैसले की पुष्टि की है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:29 PM IST
Neeraj Chopra
Neeraj Chopra

भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने जनवरी 2025 में शादी की थी. उन्होंने हिमानी मोर के साथ करीबी दोस्तों और परिवार की उपस्थिति में सात फेरे लिए थे. नीरज की पत्नी हिमानी मोर ने शादी के बाद चौंकाने वाला फैसला किया. उनके पिता ने उनके इस फैसले की पुष्टि की है. हिमानी ने टेनिस को अलविदा कहने और अपने खेल से जुड़े रहने का अलग तरीका खोजा और इस पर फोकस करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ के बड़े ऑफर को भी ठुकरा दिया है. 

पूर्व टेनिस प्लेयर थीं हिमानी

हिमानी पूर्व टेनिस प्लेयर रहीं हैं. उन्होंने अमेरिका के साउथईस्टर्न लुइसियाना विश्वविद्यालय से खेल प्रबंधन की पढ़ाई की है और न्यू हैम्पशायर के फ्रैंकलिन पियर्स विश्वविद्यालय से खेल एवं फिटनेस से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है. इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका में एक महिला टीम के सहायक कोच और प्रबंधक के रूप में भी काम किया है.

हिमानी के पिता का बड़ा खुलासा

हिमानी के पिता चांद मोर ने दैनिक भास्कर से बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि हिमानी ने इस साल मई में अपनी डिग्री पूरी की थी और शादी के बाद टेनिस छोड़ने का फैसला किया था. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिमानी ने 1.5 करोड़ रुपये की नौकरी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था.

नीरज चोपड़ा रहेंगे बाहर

नीरज चोपड़ा डायमंड लीग मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे. यह लीग 16 अगस्त को पोलैंड के सिलेसिया में होगी. इस प्रतियोगिता में उनका और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का आमना-सामना होना था. लेकिन दोनों ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं.

