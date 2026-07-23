'शिक्षा में देश का भविष्य बदलने की ताकत...' नीट पेपर लीक पर पहली बार बोले शुभमन गिल, लिखी दिल छू लेने वाली बात

NEET Paper Leak Shubman Gill Post: नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है. 20 जुलाई 2026 को पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद इस मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है. इस घटना के बाद बॉलीवुड की हस्तियों से लेकर खेल जगत के दिग्गजों तक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे/टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय दी है. उनके अलावा शिखर धवन और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का बयान भी आया है.
शुभमन गिल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी. गिल ने लिखा 'एक युवा भारतीय होने के नाते, मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने का हर अवसर मिलना चाहिए, जिसकी हम सभी आकांक्षा रखते हैं.'
छात्रों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए गिल ने आगे लिखा टमुझे हर उस युवा के प्रति गहरा सम्मान है, जो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने में विश्वास करता है. शिक्षा में हमारे देश के भविष्य को संवारने की ताकत है, मुझे उम्मीद है कि हम करुणा, आपसी सम्मान और हर छात्र के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ेंगे, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए.'
नीट पेपर लीक मामले पर शुभमन गिल से पहले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी छात्रों के हक में आवाज उठा चुके हैं. इरफान कहा कहना है कि 'हर छात्र एक बेहतर भविष्य के लिए सालों की कड़ी मेहनत करता है और इस दौरान उनके परिवार के लोग भी कई त्याग करते हैं, किसी भी पेपर लीक के कारण उनकी इस उम्मीद को टूटने नहीं दिया जाना चाहिए. मुझे अपने देश और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हर एक छात्र को निष्पक्ष और समान अवसर मिले, मुझे यह भी उम्मीद है कि यह दोबारा कभी न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा. हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं, उनके सपनों की रक्षा करें.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन कह चुके हैं कि 'हमारे युवा हमारे देश का भविष्य हैं. उनके सपनों को समझना जरूरी है, पर साथ ही मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं तथा सरकार पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, मेरा मानना है कि हर चुनौती का समाधान धैर्य से निकलता है. भारत हमेशा आगे बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा.'