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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले क्यों नम हुई नीता अंबानी की आंखें? दिल जीत रहा ये VIDEO

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले क्यों नम हुई नीता अंबानी की आंखें? दिल जीत रहा ये VIDEO

IPL 2026: मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के हर सीजन में एक मैच बेहद खास होता है. रिलायंस फाउंडेशन के तहत इस मुकाबले में हजारों बच्चों की स्टेडियम में आकर लाइव मैच देखने की ख्वाहिश पूरी होती है. रविवार (24 मई) को मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में 20000 बच्चे मौजूद हैं. मुंबई इंडियंस ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस मैच के लिए नेत्रहीन बच्चों के लिए भी स्टेडियम का दरवाजा खोला है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 24, 2026, 06:00 PM IST
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मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले भावुक हुईं नीता अंबानी
मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले भावुक हुईं नीता अंबानी

IPL 2026: मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल के हर सीजन में एक मैच बेहद खास होता है. रिलायंस फाउंडेशन के तहत इस मुकाबले में हजारों बच्चों की स्टेडियम में आकर लाइव मैच देखने की ख्वाहिश पूरी होती है. रविवार (24 मई) को मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में 20000 बच्चे मौजूद हैं. मुंबई इंडियंस ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस मैच के लिए नेत्रहीन बच्चों के लिए भी स्टेडियम का दरवाजा खोला है. ये बच्चे भले ही आंखों से मैच नहीं देख सकते, लेकिन हाईवोल्टेज मुकाबले को महसूस जरूर कर सकते हैं, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच से पहले स्पेशल अवसर पर टीम की मालकिन नीता अंबानी थोड़ी भावुक दिखीं. उन्होंने मुंबई इंडियंस की ड्रेसिंग रूम दिल छू लेने वाला किस्सा सुनाया.

आखिरी मैच से पहले भावुक हुईं नीता अंबानी

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर बिल्कुल यादगार नहीं रहा है. 5 बार की चैंपियन टीम गेंद, बल्ले सुर फील्डिंग से संघर्ष करते दिखी और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. हालांकि, आखिरी मैच से पहले मालकिन नीता अंबानी ने खिलाड़ियों से इन बच्चों की खुशी के लिए खेलने को कहा. इस दौरान उन्होंने एक इमोशनल कहानी सुनाई.

नीता अंबानी ने कहा, ''ये मुकाबला आप हंसकर खेलें, आप मुस्कुराएंगे तो ये बच्चे भी खुश होंगे. इस मैच को देखने 2000 बच्चे आ रहे हैं, जो पिछड़े बैकग्राउंड से हैं. पहली बार ऐसा हो रहा है, जब स्टेडियम में नेत्रहीन बच्चे भी आएंगे. आपको मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूं. इस स्पेशल अवसर पर मैं हमेशा बच्चों के साथ बैठकर मैच देखती हूं. एक मैच में जब मैं बच्चों को स्नैक्स (खाना) बांट रही थी तो मैंने देखा कि एकज बच्ची बॉक्स खोलकर खा नहीं रही थी. जब मैंने पूछा कि आप खा क्यों नहीं रही हो तो उसने कहा, 'मैम मेरे भाई ने आज तक केक नहीं खाया है, मैं उसके लिए ये रख रही हूं, हमलोग साथ में खाएंगे.''

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ये किस्सा सुनाते वक्त नीता अंबानी थोड़ी भावुक हो गईं. ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ी की आंखें भी नम थीं. उन्होंने आगे कहा कि आज के मैच में मैं आप सभी से बस एक वादा चाहती हूं. आप मैदान पर जाकर इन बच्चों को खुशी देने के लिए खेलिए. बता दें कि मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और 9 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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