न शतक न अर्धशतक... ऑस्ट्रेलिया में बार-बार नाकाम हुआ भारतीय क्रिकेट का 'स्टार', एडिलेड में करेगा चमत्कार?

India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा. टीम इंडिया पर्थ में पहला मुकाबला हार गई थी और अब उसकी नजर जोरदार वापसी करने पर है. भारत यहां पिछले 5 वनडे मैचों में नहीं हारा है. इसमें उसे 4 मुकाबलों में जीत मिली है और एक मैच 2012 में श्रीलंका के खिलाफ टाई पर समाप्त हुआ था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:12 AM IST
अन्य चार मैचों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार शिकस्त दी थी. इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान को एक-एक बार हराया है.

गिल का चलेगा बल्ला?

भारत के लिए अच्छी बात है कि इस मैदान पर उसका हालिया रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन एक चिंता की बात भी है. वह सिर्फ इसी ग्राउंड नहीं बल्कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को लेकर है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल पिछले मैच में 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्होंने दो चौके लगाए और नाथन एलिस की उछाल वाली गेंद पर विकेटकीपर जोश फिलिप को कैच दे बैठे. गिल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं है. वह इस देश में वनडे मैचों में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया में शर्मनाक वनडे रिकॉर्ड

गिल ने इससे पहले 2020 में ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे मैच खेला था. तब वह अच्छी शुरुआत के बाद जल्दी पवेलियन लौट गए थे. 2 दिसंबर 2020 को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह 33 रन बनाकर आउट हो गए थे. उस मैच में गिल ने 39 गेंदों का सामना किया था और 3 चौकों के अलावा एक छक्का भी लगाया था. तब स्पिनर एश्टन एगर की बॉल पर एलबीडब्ल्यू हो गए थे. इस तरह ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम वनडे में न तो एक भी शतक है न ही अर्धशतक. अब गिल इस देश में वनडे मैचों में फेल होने की हैट्रिक नहीं लगाना चाहेंगे. वह एडिलेड में रनों की बारिश करके अपने रिकॉर्ड को सुधारने के साथ-साथ टीम इंडिया की जीत की पटरी पर वापस लाना चाहेंगे.

टेस्ट में वनडे से बेहतर रिकॉर्ड

ये तो हमने सिर्फ वनडे मैचों की बात की है. गिल का टेस्ट रिकॉर्ड भी इस देश में ज्यादा प्रभावशाली नहीं है. वह यहां 6 मैचों की 11 पारियों में सिर्फ 353 रन ही बना पाए हैं. उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं और 91 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. गिल का औसत 35.20 का रहा है. संयोग से दोनों अर्धशतक गिल ने 2021 में लगाए थे. सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 50 रन बनाने के बाद उन्होंने ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में 91 रनों की यादगार पारी खेली थी. उसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. गिल ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs Australia

