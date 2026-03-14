कोहली-गेल भी कोसों पीछे, IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, इस खिलाड़ी के नाम है रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सफल अभियान के बाद अब भारतीय प्रशंसकों के लिए एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने जा रहा है.हमारे देश में क्रिकेट किसी त्योहार से कम नहीं है और अब भारत के ऐसे ही त्योहार यानी इंडियन प्रिमियर लीग (IPL) की शुरुआत होने जा रही है. आईपीएल की शुरुआत होने में अब बस 2 हफ्ते यानी 14 दिनों का समय शेष रह गया है. आईपीएल में ना सिर्फ भारतीय खिलाड़ी बल्कि विदेशी खिलाड़ियों ने भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रिमियर लीग में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. सबसे खास बात ये है कि यह रिकॉर्ड क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपने नाम नहीं कर पाए हैं.

केएल राहुल

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में स्टार भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल नंबर 1 पर हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 105 पारियों का सहारा लिया. राहुल का यह रिकॉर्ड आज भी अटूट है और उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं है.

क्रिस गेल

अपनी दमदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर क्रिस गेल इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 112 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने यह कारनामा 2019 में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए आईपीएल मैच के दौरान किया था. गेल का नाम आईपीएल इतिहास के सबसे खूंखार खिलाड़ियों में से एक हैं.

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डेविड वार्नर

ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी डेविड वार्नर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 114 पारियां खेलीं. वार्नर अपने खेल के दिनों में आईपीएल के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में से एक थे.

जोस बटलर

इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले चौथे सबसे तेज खिलाड़ी हैं. उन्होंने यह उपलब्धि 116 पारियों में हासिल की.बटलर आईपीएल में बेबाक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं.

फाफ डु प्लेसिस

प्रोटियाज के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन बनाने के लिए 121 पारियां खेलीं. उन्होंने यह उपलब्धि 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए आईपीएल मैच के दौरान हासिल की थी.

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