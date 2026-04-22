धोनी या रोहित नहीं, ये 'तूफानी' दिग्गज था भारत का पहला T20 कप्तान...मैच से ठीक पहले किस्मत ने मारी थी पलटी

India's First T20 Captain: 8 मार्च 2026 को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में जब टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, तो पूरा देश झूम उठा. एमएस धोनी, रोहित शर्मा के बाद सूर्या ने बतौर कप्तान यह ट्रॉफी उठाई. भारत ने अपने घर में और लगातार दूसरी दफा यह ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा. आज भले ही टीम इंडिया इस फॉर्मेट की बादशाह हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह पहला कप्तान कौन था, जिसने भारत के टी20 सफर की नींव रखी थी?

जब भी टी20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तानों का जिक्र होता है, तो एमएस धोनी का नाम सबसे पहले जहन में आता है, जिन्होंने अपनी कप्तानी में 2007 का टी20 विश्व कप जिताया था. उनके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज हैं, लेकिन इनसे पहले ही एक ऐसा तूफानी बल्लेबाज हुआ, जो टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत का पहला कप्तान बना.

भारत ने कब खेला था पहला टी20 मैच?

दरअसल, टीम इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. उस समय क्रिकेट का यह फॉर्मेट बिल्कुल नया था. टीम में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज शामिल थे, लेकिन कप्तानी का ताज किसके सिर सजेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ था.

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किस्मत ने अचानक मारी थी पलटी

जिस वक्त टी20 क्रिकेट का उदय हुआ, उस वक्त भारतीय टीम के नियमित कप्तान राहुल द्रविड़ थे. क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होता कि द्रविड़ भारत के पहले टी20 कप्तान हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. मैच से ठीक पहले द्रविड़ चोटिल हो गए और वह खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में टीम के उपकप्तान वीरेंद्र सहवाग को कमान सौंपी गई और इस तरह भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 कप्तान के रूप में सहवाग का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

सहवाग ने पहले ही मैच में दिलाई थी जीत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ के सामने टॉस हार गए थे, लेकिन भारत को पहला मैच जिताया. मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन पर रोक दिया. कप्तान सहवाग ने खुद 29 गेंदों पर 34 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर जीत की नींव रखी. भारत ने 127 रनों का लक्ष्य 19.5 ओवरों में हासिल कर लिया और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

वीरेंद्र सहवाग का क्रिकेट करियर कैसा रहा?

वीरेंद्र सहवाग भारत के तूफानी ओपनर रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में कमाल किया. 104 टेस्ट में 23 शतक और 32 अर्धशतक के दम पर 8586 रन बनाए, जबकि 251 वनडे मैचों में 15 शतक और 38 अर्धशतक के दम पर 8273 रन किए. टी20 के 19 मैचों में 394 रन बनाए, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल रहे.

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