Advertisement
trendingNow13051513
Hindi Newsक्रिकेटबुमराह- सिराज नहीं ..., ये दिग्गज है नंबर 1 , साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज

बुमराह- सिराज नहीं ..., ये दिग्गज है नंबर 1 , साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज

साल 2025 खत्म होने में महज चंद दिनों का समय रह गया है.  टीम इंडिया ने इस साल के अपने सभी मैच खेल लिए हैं.  भारतीय टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने काफी अहम रोल अदा किया.आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kuldeep Yadav
Kuldeep Yadav

साल 2025 खत्म होने में महज चंद दिनों का समय रह गया है.  टीम इंडिया ने इस साल के अपने सभी मैच खेल लिए हैं.  भारतीय टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती और एशिया कप जीता इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने काफी अहम रोल अदा किया. किसी भी मैच को अपने नाम करने के लिए जितना बल्लेबाजों का चलना जरूरी है उतना ही गेंदबाजों का भी और टीम इंडिया के लिए कई मैच विनर्स निकलकर आए. भारतीय गेंदबाजों ने समय-समय पर शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया को कई मैचों में जीत दिलाने का काम किया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटकने वाले गेंदबाजों के बारे में.

कुलदीप यादव

भारतीय टीम के खास चाइनामैन गेंदबाज अपनी शानदार फिरकी के दम पर खिलाड़ियों को नचाने वाले कुलदीप यादव ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं. कुलदीप ने 25 मैचों की 28 पारियों में 4.58 की इकोनॉमी से 60 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान कुलदीप ने 4 विकेट हॉल 2 बार पूरा किया और 5 विकेट हॉल 1 बार पूरा करने का रिकॉर्ड कायम किया है. वहीं, उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/82 का रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वरुण चक्रवर्ती
लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का नाम शामिल है. उन्होंने साल 2025 में खेले 24 मैचों की 22 पारियों में 6.21 की इकोनॉमी से 46 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान वरुण ने 1 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है वहीं 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है.

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में तीसरे पायदान पर भारतीय टीम की गेंदबाजी के नीव जसप्रीत बुमराह का नाम है .उन्होंने इस साल खेले 21 मैचों की 25 पारियों में  3.44 की इकोनॉमी रेट से 45 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस दौरान बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/27 का रहा है. वहीं, उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल पूरा किया है. बता दें कि बुमराह इंग्लैंड दौरे पर चोट लगने का कारण बाहर हो गए थे इस वजह से वह टीम इंडिया के लिए ज्यादा मैच नहीं खेल पाए.

मोहम्मद सिराज

लिस्ट में चौथे पायदान पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम है. सिराज ने साल 2025 में खेले 13 मैचों की 22 पारियों में 3.82 की इकोनॉमी रेट से 45 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है.उन्होंने इस साल  2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल पूरा करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वहीं, इंग्लैंड दौरे पर सिराज की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को भला कौन ही भूल पाएगा.

रवींद्र जडेजा

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम है. जडेजा हमेशा ही गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्म करते हैं. उन्होंने इस साल खेले 20 मैचों की 28 पारियों में 3.53 की इकोनॉमी रेट से 37 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है. जडेजा ने इस साल 4 विकेट हॉल 4 बार पूरा किया है.

ये भी पढ़ें: रोहित से लेकर विराट तक..., साल 2025 में इन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने कहा क्रिकेट को अलविदा, नाम सुन चौक जाएंगे आप

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahMohammad SirajKuldeep Yadav

Trending news

Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
Comoros
Comoros समुद्र का वो चौराहा, जहां टकराती हैं महाशक्तियां, भारत के लिए क्यों है जरूरी
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज