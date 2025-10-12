रोहित-विराट नहीं, ये क्रिकेटर है  ODI का असली बादशाह, सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर चूकने वाला दिग्गज

वनडे क्रिकेट में की शुरुआत हुए कई साल हो गए. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं जैसे - विव रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं. वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे शॉट खेल अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं. कई क्रिकेटर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ODI में जमकर रन बनाए हैं. कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एक से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसे शायद ही कोई बल्लेबाज बनाना चाहेगा. हम बात कर रहे हैं नर्वस 90s के बारे में. आज हम आपको बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में जो वनडे में सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर आउट हुआ है.

सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s

ये रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम है. आपको जानकर भरोसा नहीं होगा पर सचिन ने 1,2 नहीं बल्कि 18 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं. यह किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वह 90 रनों पर विकेट गवां दे. सोचिए सचिन के करियर में यह 18 बार हुआ है. अगर ऐसा ना होता उनके नाम 18 और शतक यानी 67 वनडे शतक होते. सचिन दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक है. उन्होंने सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर आउट होने के बावजूद भी 49 वनडे शतक जड़े हैं.

लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल

सचिन के अलावा ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज केन विलियमसन के नाम है. विलियमसन ने ये रिकॉर्ड 9 बार कायम किया है. उनके अलावा ग्रांट फ्लावर 9 बार, नाथन एस्टल 9, श्रीलंका के डी सिल्वा -9, जैक कैलिस- 8, वहीं भारत के 2 और खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं. शिखर धवन - 7, विराट कोहली - 7 बार 90 रनों पर आउट हुए हैं.

सचिन तेंदुलकर

सचिन ने वनडे करियर की शुरुआत साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी. उन्होंने अपने करियर में खेले 463 मैचों की 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक जड़े हैं. सचिन के करियर का उच्चतम स्कोर 200 रनों का रहा है.

