Advertisement
trendingNow12958772
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित-विराट नहीं, ये क्रिकेटर है  ODI का असली बादशाह, सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर चूकने वाला दिग्गज

वनडे क्रिकेट में की शुरुआत हुए कई साल हो गए.  क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं जैसे - विव रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं.  हम बात कर रहे हैं नर्वस 90s के बारे में. आज हम आपको बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में जो वनडे में सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर आउट हुआ है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Odi cricket
Odi cricket

वनडे क्रिकेट में की शुरुआत हुए कई साल हो गए.  क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कई दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं जैसे - विव रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं.  वनडे क्रिकेट में बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे शॉट खेल अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं. कई क्रिकेटर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ODI में जमकर रन बनाए हैं. कुछ ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एक से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसे शायद ही कोई बल्लेबाज बनाना चाहेगा. हम बात कर रहे हैं नर्वस 90s के बारे में. आज हम आपको बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में जो वनडे में सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर आउट हुआ है.

सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s
ये रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के नाम है. आपको जानकर भरोसा नहीं होगा पर सचिन ने 1,2 नहीं बल्कि 18 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं. यह किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि वह 90 रनों पर विकेट गवां दे. सोचिए सचिन के करियर में यह 18 बार हुआ है. अगर ऐसा ना होता उनके नाम 18 और शतक यानी 67 वनडे शतक होते. सचिन दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक है. उन्होंने सबसे ज्यादा बार 90 रनों पर आउट होने के बावजूद भी 49 वनडे शतक जड़े हैं.

लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल
सचिन के अलावा ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज केन विलियमसन के नाम है. विलियमसन ने ये रिकॉर्ड 9 बार कायम किया है. उनके अलावा ग्रांट फ्लावर 9 बार, नाथन एस्टल 9, श्रीलंका के डी सिल्वा -9, जैक कैलिस- 8, वहीं भारत के 2 और खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं. शिखर धवन - 7, विराट कोहली - 7 बार 90 रनों पर आउट हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंदुलकर 

सचिन ने वनडे करियर की शुरुआत साल 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी.  उन्होंने अपने करियर में खेले 463 मैचों की 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक जड़े हैं.  सचिन के करियर का उच्चतम स्कोर 200 रनों का रहा है.

ये भी पढ़ें: भारत के खिलाफ कहर बरपाएगा ये दिग्गज! धारदार गेंदबाजी के दम पर दुनिया भर में करता है राज      

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता