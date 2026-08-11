Explainer: ना सूर्या ना रोहित... हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ तो इस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है मुंबई इंडियंस

बड़ा सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस दो टी20 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी सौंपेगी? दरअसल, रोहित शर्मा की उम्र अगले साल 40 हो जाएगी. वो अब इंटरनेशनल टी20 में भी एक्टिव नहीं हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तान नहीं बनाना चाहेगी. हालांकि, इसके बावजूद रोहित शर्मा लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा जरूर रहेंगे. बात करें सूर्यकुमार यादव की तो हाल ही में उनसे टीम इंडिया की कप्तानी छीन लो गई. खराब फॉर्म की वजह से सूर्या को टीम से भी बाहर कर दिया गया. सूर्यकुमार यादव फिलहाल 35 साल के हैं और फॉर्म की तलाश में हैं. मुंबई इंडियंस चाहेगी कि ये स्टार बल्लेबाज सिर्फ बैटिंग पर फोकस करे, क्योंकि उनका फॉर्म में होना टीम के लिए बेहद जरूरी है.