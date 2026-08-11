Explainer: ना सूर्या ना रोहित... हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ तो इस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है मुंबई इंडियंस

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भले ही चोट के कारण क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके आईपीएल भविष्य को लेकर चर्चाएं गर्म हैं. ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अगले सीजन से पहले हार्दिक और मुंबई इंडियंस का रिश्ता टूटने वाला है. 2024 की तरह एक बार फिर वो ट्रेड के जरिए दूसरी टीम में जा सकते हैं. क्रिकेट की गलियारों में इस बात का शोर ज्यादा है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो सकते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स का नाम भी उनसे जोड़ा जा रहा है, हालांकि ये बातें अभी सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित हैं.
हार्दिक पांड्या ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2015 में की थी. देखते ही देखते वो मुंबई इंडियंस के प्रमुख खिलाड़ी बन गए. जल्द ही उनके लिए टीम इंडिया का दरवाजा भी खुल गया और उसके बाद से हार्दिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो कभी फॉर्म की वजह से टीम इंडिया से बाहर नहीं हुए. हालांकि, पिछले 2-3 सालों से चोट ने उन्हें जरूर परेशान किया है.
हार्दिक पांड्या 2015 से लेकर 2021 तक मुंबई इंडियंस के लिए खेले. इसके बाद 2022 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया. आईपीएल 2022 में हार्दिक ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी की और चैंपियन बनाया. 2023 में वो गुजरात को फाइनल तक लेकर गए. 2024 में हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी हुई और इस बार वो कप्तान बनकर आए. हालांकि, मुंबई इंडियंस का ये दांव फेल साबित हुआ. पिछले दो सालों में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. बड़ा सवाल ये है कि अगर हार्दिक की राहें जुदा होती है तो मुंबई इंडियंस किसे कप्तान बनाएगी?
अगर हार्दिक पांड्या दूसरी टीम में जाते हैं तो मुंबई इंडियंस को नए कप्तान की तलाश करनी होगी. ज्यादातर फैंस तो चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी एक बार फिर रोहित शर्मा को कमान सौंपे, जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बनी. कुछ वोट सूर्यकुमार यादव को भी मिले, जिन्होंने इसी साल बतौर कप्तान भारत को टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया, लेकिन एमआई इन दोनों को छोड़कर एक युवा खिलाड़ी को अगला कप्तान बना सकती है.
अगर हार्दिक पांड्या अलग होते हैं तो मुंबई इंडियंस 23 साल के उभरते हुए सितारे तिलक वर्मा पर दांव लगा सकती है. उन्हें कप्तानी का जिम्मा दिया जा सकता है. तिलक 'हिटमैन' के भी करीबी माने जाते हैं. वो 2022 में इस फ्रेंचाइजी के साथ हैं और अब टीम के प्रमुख खिलाड़ी बन चुके हैं. तिलक वर्मा का कद टीम इंडिया में भी लगातार बढ़ रहा है. उम्र और फॉर्म को देखते हुए, मुंबई इंडियंस तिलक वर्मा को कमान सौंप सकती है, क्योंकि वो लंबे समय तक टीम की कप्तानी कर सकते हैं.
बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 2022 में आईपीएल डेब्यू किया था. उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए अभी तक 68 मुकाबले खेले हैं और 144.70 के स्ट्राइक रेट से 1858 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 10 फिफ्टी शामिल है. तिलक वर्मा ने भारत के लिए 59 T20I मैचों में 145.18 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1645 रन बनाए हैं.
बड़ा सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस दो टी20 वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी सौंपेगी? दरअसल, रोहित शर्मा की उम्र अगले साल 40 हो जाएगी. वो अब इंटरनेशनल टी20 में भी एक्टिव नहीं हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तान नहीं बनाना चाहेगी. हालांकि, इसके बावजूद रोहित शर्मा लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा जरूर रहेंगे. बात करें सूर्यकुमार यादव की तो हाल ही में उनसे टीम इंडिया की कप्तानी छीन लो गई. खराब फॉर्म की वजह से सूर्या को टीम से भी बाहर कर दिया गया. सूर्यकुमार यादव फिलहाल 35 साल के हैं और फॉर्म की तलाश में हैं. मुंबई इंडियंस चाहेगी कि ये स्टार बल्लेबाज सिर्फ बैटिंग पर फोकस करे, क्योंकि उनका फॉर्म में होना टीम के लिए बेहद जरूरी है.