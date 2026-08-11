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Explainer: ना सूर्या ना रोहित... हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ तो इस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है मुंबई इंडियंस

इस बात की चर्चा तेज है कि आईपीएल के अगले सीजन से पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से अलग हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो 5 बार की चैंपियन टीम को नए कप्तान की तलाश होगी. मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को कमान सौंप सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 11, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:55 AM IST
Explainer: ना सूर्या ना रोहित... हार्दिक पांड्या ने छोड़ा साथ तो इस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है मुंबई इंडियंस
Image Credit: हार्दिक गए तो कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का कप्तान? (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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