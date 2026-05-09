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Hindi Newsक्रिकेटशुभमन गिल या श्रेयस अय्यर नहीं... 2027 वर्ल्ड कप में ये दिग्गज भारत का कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार, जिता देगा ट्रॉफी

शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर नहीं... 2027 वर्ल्ड कप में ये दिग्गज भारत का कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार, जिता देगा ट्रॉफी

टीम इंडिया के पास एक ऐसा दिग्गज क्रिकेटर मौजूद हैं, जो ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 टूर्नामेंट में शुभमन गिल की जगह ODI कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे शुभमन गिल नहीं... बल्कि हर हाल में एक अनुभवी कप्तान की जरूरत है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 09, 2026, 01:32 PM IST
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शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर नहीं... 2027 वर्ल्ड कप में ये दिग्गज भारत का कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार, जिता देगा ट्रॉफी

टीम इंडिया के पास एक ऐसा दिग्गज क्रिकेटर मौजूद हैं, जो ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 टूर्नामेंट में शुभमन गिल की जगह ODI कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार है. साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा. भारत के पास 1983 और 2011 के बाद तीसरा ODI वर्ल्ड कप जीतने का मौका होगा. टीम इंडिया को अगर ICC वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी जीतनी है, तो उसे शुभमन गिल नहीं... बल्कि हर हाल में एक अनुभवी कप्तान की जरूरत है.

ये दिग्गज भारत का ODI कप्तान बनने का सबसे बड़ा दावेदार

शुभमन गिल की जगह ICC वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा भारत के कप्तान बनने के दावेदार हैं. रोहित शर्मा यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे ICC ट्रॉफी को जिताया जाता है. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को ICC के दो बड़े खिताब जिताए हैं. कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. रोहित शर्मा जरा सा चूक गए नहीं तो वह भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता देते. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था.

भारत को जिता देगा ट्रॉफी

रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हैं, तो इससे टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिल सकता है. वह एक चतुर रणनीतिकार और अनुभवी क्रिकेटर हैं, जो भारत को 2027 वर्ल्ड कप का खिताब जिता सकते हैं. रोहित शर्मा अब केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं. सच तो ये है कि 39 साल की उम्र में भी रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने साल 2024 में भारत को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताई थी.

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भारत का सबसे बड़ा बाजीगर

रोहित शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन की पारी नहीं खेलते तो टीम इंडिया इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को पिछले साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जिताया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने 76 रनों की कातिलाना पारी खेली थी. बड़े मैच में 'हिटमैन' की पारी के दम पर भारत ने बाजी मार ली और 12 साल बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का कप्तान होना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा को नजरअंदाज करना बेहद घातक होगा.

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज

रोहित शर्मा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. रोहित शर्मा की गेंद को हिट करने की काबिलियत को देखते हुए उन्हें 'हिटमैन' नाम दिया गया है. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक जड़ चुके हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 282 वनडे मैचों में 48.85 की औसत से 11577 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा. रोहित का यह स्कोर वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का होना बेहद जरूरी है. वनडे में रोहित शर्मा के नाम 9 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 27 रन देकर 2 विकेट रहा है. रोहित शर्मा ने 23 जून 2007 को भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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